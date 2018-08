SergejMilinkovicSavic a Lotito | il Milan quasi al livello della Juventus | ecco

calcioweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) S(ergej)M(ilinkovic)S(avic) a, ilsogna il grande colpo per il centrocampo. I rossoneri fino al momento hanno portato avanti una campagna acquisti veramente importante, in particolar modo molto vantaggiosa è stata l’operazione con la, sono arrivati l’attaccante Higuain ed il difensore Caldara, calciatori che non hanno bisogno di presentazioni. Il Pipita è uno degli attaccanti più forti in circolazione e con Gattuso può tornare devastante come ai tempi del Napoli, l’ex Atalanta è uno dei migliori difensori in prospettiva e ha ancora importanti margini di miglioramento. La difesa è super, la coppia Caldara-Romagnoli è fantastica, con il ritorno di Conti i rosssoneri non avranno problemi, in attacco Higuain garantisce 25 gol e con Suso può essere devastante. Manca un big a centrocampo ed ilha individuato il sogno: Milinkovic-Savic. La ...