Serena Rossi | Su Rai1 sarò Mia Martini | esempio di grande forza

Carlo Vanzina - martedì i funerali/ Serena Rossi "musa" del suo ultimo film : Carlo Vanzina , martedì i funerali in Piazza della Repubblica a Roma: il regista di Vacanze di Natale è morto all'età di 67 anni, mondo del cinema in lutto(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Serena Rossi sarà Mia Martini in un film per la tv : Serena Rossi interpreterà Mia Martini in un film per la tv, Io sono Mia, prodotto da Casanova e dedicato agli esordi e alle prime fasi del percorso professionale, già ricche di successo, della compianta sorella di Loredana Bertè. La 32enne artista napoletana, recentemente impegnata con la conduzione del programma di Real Time Da qui a un anno, per questa sfida professionale ha modulato e modificato il suo modo di cantare e la sua voce per ...