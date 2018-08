Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna | ma il Piacentino è in calo | -2 | 3%

Diletta Leotta Sempre più sexy in vacanza con il fidanzato Matteo [GALLERY] : Diletta Leotta è partita per una vacanza estiva con il fidanzato Matteo Mammì in Costa Smeralda. La conduttrice, in spiaggia, sfoggia un due pezzi viola da urlo. Come testimoniano le foto pubblicate dal settimanale Gente, Diletta Leotta appare tranquilla e serena prima della nuova esperienza a Dazn.

Piccole medie imprese in forma Srl : Sempre più aperte al mercato : Si è soliti ricostruire le Srl – società a responsabilità limitata come quel modello di società di capitali scelto da chi vuole intraprendere un’attività d’impresa con poche risorse economiche ed in cui assume centralità la persona del socio. Tale ricostruzione tradizionale è sconfessata dalle più recenti riforme in materia: in merito alle risorse può dirsi che addirittura non ne occorrano potendosi costituire società a responsabilità ...

Piccole e medie imprese in forma Srl : Sempre più aperte al mercato : Si è soliti ricostruire le Srl – società a responsabilità limitata come quel modello di società di capitali scelto da chi vuole intraprendere un’attività d’impresa con poche risorse economiche ed in cui assume centralità la persona del socio. Tale ricostruzione tradizionale è sconfessata dalle più recenti riforme in materia: in merito alle risorse può dirsi che addirittura non ne occorrano potendosi costituire società a responsabilità ...

Rugani-Chelsea Sempre più in bilico - : Daniele Rugani è sempre più vicino ad essere confermato alla Juventus, con il trasferimento al Chelsea destinato a saltare. Lo ha affermato Davide Torchia, agente del difensore toscano che ha parlato ...

Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna : sale al 64 - 3% nel 2017 - +2 - 5% rispetto all'anno precedente : "La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo-, vero ...

Apple - la sua tv Sempre più vicina ecco le serie in lavorazione : Piacere sono Apple e valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio fare serie tv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono sempre Apple, anche se non ho fatto mai una serie tv, ...

Apple - la sua tv Sempre più vicina ecco le serie originali in lavorazione : Piacere sono Apple e valgo mille miliardi, ho battuto Amazon, Facebook e Google nella corsa alla capitalizzazione e ora voglio fare serie tv e impossessarmi del mercato mondiale dello streaming online. In fondo ho rivoluzionato il mondo della musica e quindi non c’è niente che vieti che vada a fare concorrenza a Amazon, Netflix e alla futura piattaforma di Disney. Ricordate che sono sempre Apple, anche se non ho fatto mai una serie tv, ...

L'auto ibrida-elettrica conquista Sempre più italiani : Teleborsa, - Cresce l'appeal delle auto ibride-elettriche in Italia . Dall'inizio del 2018 le vendite di questa tipologia di mezzi sono volate del 33,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno ...

L'auto ibrida-elettrica conquista Sempre più italiani : Cresce l'appeal delle auto ibride-elettriche in Italia . Dall'inizio del 2018 le vendite di questa tipologia di mezzi sono volate del 33,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con oltre ...

Dai ripescaggi al rinvio della prima giornata : Serie C Sempre più nel caos : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport , infatti, Imolese, Cavese e Juventus B sono sicure di poter entrare ufficialmente nel tabellone della prossima Serie C in virtù del fatto che le ...

Centro Minibasket Lucca : coach Piazza Sempre più azzurro : ... poi è la Spagna a subire l'energica spinta delle azzurre, 65/58 il finale e a quel punto l'Italia è, meritatamente e orgogliosamente la quinta squadra più forte al mondo. Certe emozioni però è ...

2017 - il terzo anno più rovente di Sempre : Sono notizie negative, ma purtroppo attese e prevedibili. Secondo l'ultima edizione del rapporto annuale State of the climate , realizzato dalla autorevole agenzia statunitense National Oceanic and ...

2017 - il terzo anno più caldo di Sempre : Sono notizie negative, ma purtroppo attese e prevedibili. Secondo l'ultima edizione del rapporto annuale State of the climate , realizzato dalla autorevole agenzia statunitense National Oceanic and ...

Sempre più in rosso i conti della compagnia Tesla di Elon Musk - : La società di Elon Musk ha registrato di nuovo una perdita record da 717,5 milioni $ nel secondo trimestre del 2018. I conti sono più del doppio in rosso rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ,...