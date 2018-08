Sembra un film ma è tutto vero | l’impressionante inseguimento sulle acque del Tamigi

La mamma di Sofia - morta di malaria : “So quando avvenne il contagio - Sembra un film dell’orrore” : Sofia Zago, una bimba trentina di 4 anni, è morta lo scorso settembre per malaria . Le parole dei genitori a distanza di mesi dalla tragedia: “Il contagio della nostra bambina è avvenuto nello stesso ambulatorio in cui precedentemente era stato fatto un prelievo alla bambina del Burkina Faso ed effettuato dalla stessa infermiera”.Continua a leggere

Milano - Sembra un film ma è la realtà. Si aggira tra i bus brandendo un coltello : il poliziotto lo atterra così : Si aggirava tra i bus della stazione di Lampugnano, nella prima periferia di Milano, con un coltello a serramanico in una mano e una bottiglia nell’altra. Un uomo nigeriano di 36 anni, visibilmente alterato dall’alcool, è stato arrestato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Le fasi concitate dell’arresto sono state riprese da un viaggiatore in attesa di partire. Prima l’agente, pistola in pugno, intima ...