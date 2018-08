SCUOLA Non servono partiti pro o contro l' alternanza | seguiamo Papini

Vaccini - slitta l'obbligo per iscriversi a SCUOLARonzulli : seguono stregoni e non scienziati : Il via libera al rinvio arriva dal Senato: a votare contro la maggioranza anche la grillina Elena Fattori. I senatori M5s: "l'obbligo dei Vaccini non viene minimamente intaccato". Ma la polemica non si ferma.

SCUOLA/ L'alternanza non è sfruttamento - ma educazione alla vita attiva : Con questo articolo ROBERTO PELLEGATTA risponde alle critiche di Francesca Morri sulL'alternanza SCUOLA-lavoro. "Si tratta di un nuovo modo di fare SCUOLA"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 07:57:00 GMT)

SCUOLA/ Invalsi - per migliorare l'inglese la strada non si vede ma c'è : Esiste una strada per ridurre la macroscopica differenza tra i risultati Invalsi in inglese al Nord e al Sud? C'è e passa dal Trentino. Con l'aiuto fondamentale del Clil. SILVIA BALLABIO(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Allenatori - la SCUOLA italiana domina in A : 19 su 20! E la Premier non parla inglese : ... che dopo un giro d'Europa tra Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, porta la sua sapienza tattica al Napoli; confermatissimo Allegri, sicuramente tra i primi al mondo, la "tentata" chiamata del ...

SCUOLA - ultime notizie docenti precari e ATA : abolizione comma 131 Legge 107 ‘da sola non basta’ : La Flc-Cgil ha fatto riferimento al dibattito parlamentare in merito all’ipotesi di abolizione del comma 131 della Legge 107 targata Matteo Renzi/Stefania Giannini: come senz’altro ricorderete, nel suddetto comma viene indicato il limite dei 36 mesi alla supplenze dei docenti e del personale ATA per la copertura dei posti vacanti e disponibili. abolizione limite 36 mesi per supplenze docenti e Ata […] L'articolo Scuola, ultime ...

SCUOLA - ministro Bussetti su assunzioni e diplomati magistrali : ‘Non serve una nuova riforma’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto portale ‘Quotidiano.net’, all’interno della quale ha espresso la propria opinione in merito alla Buona Scuola renziana e alla situazione generale della Scuola pubblica italiana. Bussetti: ‘Non serve una nuova riforma’ Ribadendo la ‘non necessità’ di una nuova riforma della Scuola, il numero uno del dicastero di ...

SCUOLA/ Da san Benedetto a Newman - senza scopo non c'è vero preside : "Non si può contemporaneamente educare l'uomo e il cittadino". La frase di Rousseau spiega il cortocircuito burocratico della dirigenza scolastica. GIUSEPPE MERONI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA/ La storia in rete? Il web può sostituire il libro - ma non il prof : Lezione di storia: sì, ma come? In che modo il web ha cambiato l'insegnamento e la disciplina? A proposito di una recente pubblicazione sulla didattica della storia. FABRIZIO FOSCHI(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 06:10:00 GMT)

SCUOLA : Decreto dignità - relatori e maggioranza non rispondono all'appello del Ministro : ... ma già 10 dei 120 giorni sono appena trascorsi e l'emendamento 4.1 potrebbe, se approvato, cominciare a risolvere alcune delle questioni pendenti sul precariato poste all'attenzione della politica".

SCUOLA/ Concorso presidi : tutto (o quasi) il potere ai test - ma in Europa non si fa così : Ieri è cominciato il Concorso dirigenti con la prova preselettiva basata sui test. Eppure, nei paesi più avanzati che guida le scuole viene scelto diversamente. ROSSELLA VIACONZI(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:10:00 GMT)

Non mandano i figli minorenni a SCUOLA per farli lavorare : genitori indagati : Una coppia di genitori è stata denunciata dopo che un controllo degli agenti di polizia aveva permesso di scoprire che i figli minorenni non frequentavano più la scuola dell'obbligo ma anzi venivano fatti lavorare...

“La Buona SCUOLA” non è il male assoluto - questo sta altrove! : “La Buona Scuola” è oggetto di attenzioni da parte del governo. In campagna elettorale si parlava di abolirla. Oggi si propongono solo aggiustamenti. Nessuno più parla, però della Riforma Gelmini: il vero tsunami abbattuto sulla scuola! “La Buona Scuola”, troppe attenzioni! Le attenzioni del nuovo governo sono tutte concentrate sulla “Buona Scuola”. Tutti ne […] L'articolo “La Buona ...