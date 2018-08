Scossa di terremoto al largo della Libia DATI e MAPPE

Trema il nord Italia : Scossa di terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma si è verificato a una profondità di 22 chilometri. I Comuni più vicini all’epicentro sono Elva, Casteldelfino e e Bellino. Non si segnalano danni alle persone e alle cose.Continua a leggere

Scossa di terremoto di magnitudo 3 in provincia di Cuneo : Il sisma è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più vicini all'epicentro sono Elva, a 3 km, Casteldelfino, 4 km, e Bellino, 5 km. Non sono stati segnalati danni a persone e cose-- Una Scossa di terremoto di magnitudo 3 ha fatto tremare nella notte la provincia di Cuneo . Il sisma, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato alle 3:21 a una profondità di 22 km. I comuni più ...

Scossa di terremoto vicino ad Accumoli : Roma, 1 ago. – (AdnKronos) – Una Scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata registrata intorno le 5,34 vicino ad Accumoli , in provincia di Rieti. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. La Scossa è stato localizzata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ad una profondità di 11 chilometri. Accumoli è stato epicentro della violenta Scossa di magnitudo 6 che il 24 agosto ...

Terremoto in Calabria : Scossa avvertita fino a Messina : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Calabria al largo delle coste di Vibo Valentia all'1.15 della scorsa notte. L’epicentro in mare a 13 km dal comune di Ricadi per una scossa che è stata avvertita distintamente dalla popolazione oltre che a Ricadi anche nei vicini comuni di Tropea, Capo Vaticano, Nicotera e fino all’area dello Stretto di Messina. Segnalazioni ai centralini dei Vigili del Fuoco sono arrivate dalla ...