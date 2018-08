Scontro tra motoscafo e barchino nella Laguna di Venezia | 2 morti e 4 feriti

Venezia - Scontro in Laguna tra barche : 2 morti e 4 feriti : Venezia - Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella Laguna di Venezia, nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del...

Costiera - Scontro in mare tra gommone e barca in legno : un ferito : VICO EQUENSE - scontro in mare: coinvolte cinque persone. L'incidente è accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, nello specchio d'acqua compreso tra la marina di Vico Equense e lo scoglio della Margherita.

VARESE - Scontro tra TIR E TRENO : DUE FERITI/ Ultime notizie : linea ferroviaria interrotta : VARESE, SCONTRO tra tir e TRENO: due FERITI: Ultime notizie, l'incidente si è verificato all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Ternate.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 12:13:00 GMT)

Vico Equense - Scontro in mare tra gommone e barca. Ragazza ferita : Gli ultimi articoli di Cronaca Pimonte - Auto in fiamme per gelosia, torna libera la sorella del boss Castellammare - San Leonardo: blocco operazioni, liste anche a 10 giorni Castellammare - Ladri in ...

Temptation - Scontro tra Martina e la tentatrice Teresa : volano insulti su Instagram : scontro su Instagram poco prima dell'inizio della quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018 tra due protagoniste del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Stiamo parlando di Martina, la fidanzata che questa sera dovra' affrontare il falò finale con Gianpaolo dopo averlo tradito con Andrew e la tentatrice Teresa, che come ben saprete ha fatto perdere la testa al fidanzato Andrea, in coppia nel reality show con la giovane Raffaela. ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti : Scontro tra Ape car e scooter : scontro tra una moto Ape e uno scooter stamattina intorno alle ore 8 sulla ex Sp 17, la Vittoria Scoglitti. Sul posto il 118 e la Polizia di Stato.

Rai Scontro tra Lega e FI. Salvini : 'Preferiscono stare con il Pd'. Di Maio : 'Intesa o altro nome' : Forza italia decide di non partecipare al voto in Commissione di Vigilanza. Cda aggiornato ad oggi in attesa di sviluppi -

Berlusconi dopo lo Scontro su Foa : "Il centrodestra non è finito" : "Il centrodestra esiste e per quanto mi riguarda esisterà sempre". Poche ore dopo lo scontro con Matteo Salvini sulla nomina dei vertici della Rai, Silvio Berlusconi parla apertamente del rapporto con Matteo Salvini e del futuro dell'alleanza di centrodestra. "Su Marcello Foa i nostri gruppi parlamentari hanno posto una importante questione di metodo che ho condiviso - spiega il Cavaliere in una intervista all'Huffington Post - ma nessuno ha ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Diretta : Scontro tra Gianpaolo e Martina "sei una ragazzina!" (ultima puntata) : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e Diretta ultima puntata 1° agosto: ultimi falò per Andrea e Raffaela, Lara e Michael, Martina e Gianpaolo. Quale coppia resterà unita?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 21:38:00 GMT)

Scontro Berlusconi-Salvini. Su Foa in Rai si spacca il centrodestra : Ripartire da zero, nessun giochetto e per la presidenza della Vigilanza Rai si cerchi un nome nuovo. Silvio Berlusconi detta le regole e dopo il duro braccio di ferro, Matteo Salvini diventa ...

Incidente sulla A1 - Scontro tra due auto : due morti e un ferito grave - : successo al chilomentro 577, all'altezza di San Cesareo, in provincia di Roma, intorno alle 17.30. Le due persone decedute viaggiavano su un veicolo, mentre quella ferita sulla seconda automobile ...

