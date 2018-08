Scontro tra barche nella Laguna di Venezia | 2 morti e 4 feriti

Scontro tra imbarcazioni a Venezia - due morti e quattro feriti : Due persone sono morte in uno Scontro fra imbarcazioni nella Laguna di Venezia. E' successo poco prima di mezzanotte. Le due vittime erano a bordo di un'imbarcazione, in quel momento, ferma quando sono state investite da una barca con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto oltre alla Polizia e i Vigili del Fuoco.Una delle due vittime, un uomo di circa 60 ...