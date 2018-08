Scontro tra barche a Venezia | due morti

Venezia - Scontro tra un motoscafo e una barca di pescatori : 2 morti e 4 feriti : A Venezia due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. Le vittime sono i pescatori : uno di essi, subito recuperato dai vigili del fuoco, è stato portato dal personale del Suem in ospedale dove successivamente è morto; il corpo dell’altro uomo è stato invece recuperato dai soccorritori dopo circa un’ora. Assistiti dai ...

Costiera - Scontro in mare tra gommone e barca in legno : un ferito : VICO EQUENSE - scontro in mare : coinvolte cinque persone. L'incidente è accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, nello specchio d'acqua compreso tra la marina di Vico Equense e lo scoglio della Margherita.

Vico Equense - Scontro in mare tra gommone e barca. Ragazza ferita