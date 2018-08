Scontro fra furgone e Tir nel foggiano | muoiono 4 braccianti 

Venezia - Scontro in laguna fra taxi e barca : 2 morti e 4 feriti : Incidente tragico ieri sera 3 agosto, alle 23.30, in laguna a Venezia : un taxi acqueo e una barca di pescatori si sono scontrati. Il bilancio è drammatico: due morti e quattro feriti. Lo scontro fra ...

Scontro fra tir e treno merci - 2 feriti : ANSA, - MILANO, 3 AGO - Uno Scontro tra un tir e un treno merci si è verificato prima dell'alba in provincia di Varese. Il 118 ha soccorso due persone, una medicata sul posto e l'altra, un uomo di 43 ...

Libia - Scontro Italia-Francia : Trump riaccende la sfida/ Asse Conte-Casa Bianca preoccupa Macron : Libia, scontro Italia-Francia: Trump riaccende la sfida, preoccupando l'Unione Europea in vista delle elezioni a Tripoli. Macron teme l'Asse Conte-Casa Bianca per gli affari francesi(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 10:13:00 GMT)

Perù : Scontro fra treni vicino Machu Picchu - numerosi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

«Nessuno Scontro con Francoforte» : La saga Carige si arricchisce ogni giorno di una nuova puntata, mentre il titolo in Borsa mette a segno un piccolo rimbalzo, +1,2%, e chiude a 0,0081 euro. Piazza Affari scommette sull'appeal ...

Incidente autostrada A14 : un morto e 2 feriti gravissimi/ Ultime notizie Ancona : Scontro fra auto e tir : Incidente autostrada A14: un morto e 2 feriti gravissimi. Ultime notizie Ancona: scontro fra auto e tir. Alle ore 6:45 di questa mattina, un grave Incidente nelle Marche(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:38:00 GMT)

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : primo tappone sui Pirenei. Sarà Scontro tra Froome e Thomas? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sedicesima tappa del Tour de France 2018, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Dopo il giorno di riposo si torna in montagna, per il primo tappone sui Pirenei. La frazione odierna presenta un finale molto duro, che potrebbe scatenare una grande lotta tra gli uomini di classifica. Negli ultimi 70 km i corridori dovranno scalare in successione il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col ...

Scontro Italia-Austria sul passaporto austriaco ai sudtirolesi - Fraccaro : 'Atto ostile' : Si riaccende la polemica tra Roma e Vienna in merito alla doppia cittadinanza per gli abitanti del Sud Tirolo, in Trentino Alto Adige. Il governo italiano non è d'accordo e chiede delucidazioni al governo austriaco, Atto ostile e inopportuno lo definisce il ministro Riccardo Fraccaro. L'Austria ha sempre fatto sapere di voler procedere in concerto con le autorita' italiane ma il quotidiano sudtirolese in lingua tedesca, Tiroler Tageszeitung, ha ...

Iran-Usa - lo Scontro fra Trump e gli Ayatollah fa tremare il mondo : I famosi 12 punti con cui diede il suo ultimatum a Teheran per raggiungere un nuovo accordo sul nucleare erano stati un messaggio chiarissimo nei confronti di tutto il mondo: l'obiettivo statunitense ...

Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano/ Video. “E’ maleducata” - lei "Tu lo sei!” : Scontro fra la ministra Lezzi e il governatore Puglia Emiliano. Video. Il presidente dei pugliesi: “E’ maleducata”, la replica dell'esponente del governo: "Tu lo sei!”(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 13:56:00 GMT)

Scontro fra moto a Pieve Santo Stefano (Arezzo) - muore dermatologo bolognese : Nello Scontro fra due moto sul valico dello Spino, nel comune di Pieve Santo Stefano (Arezzo) è morto un dermatologo dell'università di Bologna, Crescenzo Di Donato, 61 anni. Ferito gravemente anche l'altro motociclista un quarantaseienne dell'Impruneta (Firenze). Nell'incidente...

INFERNO SULL’A1 - Scontro fra 3 TIR : AUTISTA CARBONIZZATO/ Ultime notizie : tratto riaperto ma le code rimangono : INFERNO SULL’A1: AUTISTA morto CARBONIZZATO. Ultime notizie: incidente fra tre mezzi pesanti verificatosi questa mattina a Capua, tratto dell'autostrada chiusa(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:30:00 GMT)

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : 14a tappa. Finale durissimo - Scontro tra gli uomini di classifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Si torna a salire per una frazione molto insidiosa sul Massiccio Centrale. I corridori dovranno infatti affrontare un percorso che negli ultimi 100 km presenta un continuo saliscendi con un Finale durissimo. A 4,5 km dal traguardo la strada si impennerà improvvisamente sulla Côte de la Croix Neuve, uno ...

Roma - per Florenzi sospetta frattura al naso : lo Scontro in allenamento manda Alessandro ko : Alessandro Florenzi si è fatto male durante l’allenamento odierno della Roma, per il centrocampista italiano si teme la rottura del setto nasale Alessandro Florenzi è uscito dal campo d’allenamento della Roma con la borsa del ghiaccio sul naso. Il calciatore giallorosso dopo uno scontro con il compagno Diego Perotti si è accasciato a terra per la botta presa al naso. Il centrocampista non ha proseguito l’allenamento con ...