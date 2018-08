Scontro con un tir - morti 4 braccianti : Foggia, 4 ago. (Adnkronos) – Quattro migranti, di presumibile nazionalità africana, sono morti in un gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 105 nei pressi di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Altri due migranti sono ricoverati in prognosi riservata. Il furgone a bordo del quale viaggiavano dopo una giornata passata nei campi si è scontrato frontalmente con un autoarticolato. Ci sarebbero anche ...

Scontro con un tir - morti 4 braccianti : Foggia, 4 ago., Adnkronos, - Quattro migranti, di presumibile nazionalità africana, sono morti in un gravissimo incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 105 nei pressi di Ascoli ...

Foggia - Scontro tra furgone e tir : morti quattro braccianti stranieri - cinque feriti : quattro braccianti sono rimasti vittime dello scontro frontale tra un tir carico di pomodori e un furgone. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri nel Foggiano. Nel furgone c’erano in tutto otto persone: tutti braccianti stranieri che avevano appena terminato di lavorare nei campi proprio per la raccolta di pomodori. Gli altri quattro sono tutti rimasti gravemente feriti e sono ...

Scontro con un Tir carico di pomodori - morti quattro braccianti : quattro uomini sono morti nel terribile incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 105, nei pressi di Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Erano tutti braccianti impiegati nella raccolta dei pomodori.Al momento le vittime non sono state identificate perché - a quanto si è saputo - non avevano indosso documenti.Pare che a bordo del furgone vi fossero complessivamente otto persone: quattro sono morte e le altre quattro, ...

Quattro braccianti nordafricani chiusi nel retro di un furgone morti nello Scontro con un Tir : Quattro persone sono morte ed altre cinque sono rimaste ferite (una gravissima) nello scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto extracomunitari che avevano finito di lavorare nei campi ed un tir carico di pomodori. L’impatto è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. ...

Foggia - incidente stradale : morti 4 braccianti/ Ultime notizie : Scontro frontale con tir carico di pomodori : Foggia, incidente stradale: morti 4 braccianti, migranti che avevano appena finito di lavorare. Ultime notizie: scontro frontale con tir carico di pomodori(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 19:06:00 GMT)

Scontro fra furgone e Tir nel foggiano - muoiono 4 braccianti : Quattro braccianti africani sono morti in incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nel foggiano. Le vittime, uomini originari della Guinea Bissau e del Gambia, erano impiegati nella raccolta del pomodoro nelle campagne del foggiano. Il furgone su cui viaggiavano con altri due connazionali, per cause ancora da accertare, è stato travolto da un Tir che trasportava pomodori sulla strada provinciale ...

Scontro in Puglia - morti tre braccianti : 18.47 Tre persone sono morte ed altre sono rimaste ferite nello Scontro tra un furgone chiuso con a bordo otto immigrati che rientravano dal lavoro nei campi ed un tir carico di pomodori. L'impatto sulla strada provinciale 105tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano. Le vittime sono tre extracomunitari impegnati nella raccolta di pomodori.

Foggia - Scontro con un tir carico di pomodori : muoiono 4 braccianti - 3 feriti : Tragedia sulla strada provinciale 105 nelle vicinanze di Castelluccio dei Sauri. I migranti avevano appena finito di lavorare: il furgono sul quale viaggiavano si è scontrato con un camion

Andrea Mura si dimette : Di Maio pronto a fargli causa/ Ultime notizie : Scontro finisce a carte bollate : Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare, il deputato-velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:55:00 GMT)

Venezia - Scontro tra barche in laguna : 2 pescatori morti - quattro feriti | : Un motoscafo e un barchino si sono scontrati nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. L’incidente si è verificato poco prima della mezzanotte

VENEZIA - INCIDENTE MOTOSCAFO-BARCA PESCATORI : 2 MORTI/ Ultime notizie Scontro : il messaggio del Sindaco : VENEZIA, scontro MOTOSCAFO-BARCA di PESCATORI: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'INCIDENTE mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:14:00 GMT)

Risultati Coppa Italia / Diretta gol live score : uno Scontro recente (2^ turno preliminare) : Risultati Coppa Italia: Diretta gol live score delle partite in programma oggi sabato 4 agosto e valide per il secondo turno preliminare del torneo nazionale. (Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Venezia - incidente tra motoscafo e barca pescatori : 2 morti/ Ultime notizie Scontro : ci sono anche 4 feriti : Venezia, scontro motoscafo-barca di pescatori: due morti e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'incidente mortale in Laguna, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:42:00 GMT)