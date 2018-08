“Scomparsa nel nulla” Paura per la star di Hollywood | fan e parenti in ansia da giorni

caffeinamagazine

: Esprimo il cordoglio di tutto il @pdnetwork per la scomparsa di Sergio #Marchionne Con lui se ne va un protagonist… - maumartina : Esprimo il cordoglio di tutto il @pdnetwork per la scomparsa di Sergio #Marchionne Con lui se ne va un protagonist… - berlusconi : Sarà il nostro momento di ridare una casa politica, un progetto serio, una speranza alla nostra Italia, “l'altra It… - francinizzeton : RT @francinizzeton: @Gabriellagiallo @UNGeneva Stellina??che tenerezza. Il fratello, il figlio, l’amico che senti come tuo. Per me Giulio è… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Un mistero che sta tenendo allarmati milioni di fan, che affezionati a uno dei volti più noti didegli ultimi anni e ora visibilmente preoccupati di fronte a una misteriosa sparizione che sta facendo discutere e parecchio, vista anche la particolarità delle circostanze in cui è avvenuta. Non c’è infatti più traccia ormai da diversi mesi della bellissima Fan Bingbing, attrice famosa per aver preso parte alla saga cinematografica degli X-Men. Il successo della ragazza è anche dovuto al ruolo che è riuscita a conquisi sui social come testimonial di prodotti di moda e di cosmetici. Purtroppo, però, intorno a lei è scoppiato un caso che ha dell’inquietante: l’attrice non compare in pubblico dal primo luglio, quando visitò un ospedale pediatrico per sollecitare donazioni a favore dei bambini ricoverati. Silenzio da diverse settimane anche sul suo account ...