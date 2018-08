Schianto tra un furgone e un tir carico di pomodori nel Foggiano - morti quattro braccianti : L'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 105 tra Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri. Le vittime sarebbero tre extracomunitari che avevano da poco finito di lavorare nei campi

Schianto tra un motoscafo e una barca di pescatori in laguna a Venezia : due morti : L'incidente poco prima di mezzanotte: a perdere la vita sono stati i due pescatori: uno di essi, subitorecuperato dai vigili del fuoco, è stato portato in ospedale dove successivamente è morto; il corpodell'altro è stato recuperato dai soccorritori dopo circaun'ora. Assistiti dai sanitari gli altri quattro feriti

Venezia - tragico Schianto tra barche in Laguna : due morti e quattro feriti : Terribile schianto tra uan barca di pescatori e un motoscafo nella zona di Sant’Andrea San Nicoletto del Lido. Le due vittime sono entrambi pescatori che si trovavano sulla prima imbarcazione. Per loro inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e del personale sanitari del Suem in idroambulanza.Continua a leggere

Sorrento piange Francesco - promessa del jazz morto nello Schianto in autostrada : Il suo sogno era quello di diventare un grande musicista. Un jazzista, per la precisione, visto che gli bastava imbracciare il sassofono per incantare maestri, pubblico e amici con le sue performance. ...

Schianto tremendo : Cesare muore sul colpo. Ancora sangue sulle strade italiane : Un incidente drammatico: un morto, il fratello della vittima ferito in modo gravissimo e un altro uomo, che era alla guida dell’auto che si è scontrata con le moto su cui viaggiavano Cesare e Angelo Sanna, è finito in ospedale. Questo è il bilancio del tragico Schianto avvenuto il 1 agosto in Sardegna, lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri. La dinamica non è Ancora stata chiarita, ma come riporta ...

Roma - Schianto in autostrada : due morti e un ferito grave sulla A1 : Due persone sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'autostrada A1 Napoli Milano al km 577, altezza di San Cesareo, provincia di Roma. Intorno alle 17.30 due ...

“Un incidente mai visto”. Schianto choc sull’autostrada italiana. Le immagini parlano da sole - la dinamica è assurda : Le strade italiane continuano a far registrare eventi e numeri davvero allarmanti: incidenti, catastrofi e morti sono un problema che non può più essere ignorato. Ennesima giornata funestata dagli incidenti stradali, soprattutto nel tratto bergamasco dell’Autostrada A4 Torino-Venezia. Dopo un primo grave Schianto all’alba, nel quale sono rimasti feriti in modo serio un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 24, un altro incidente ...

Schianto tra tre auto nel raccordo - morta una donna. Altri due feriti soccorsi : Gravissimo incidente sul raccordo autostradale di Arezzo, a circa un chilometro dal casello di Battifolle, poco prima delle 15. Nello Schianto tra tre auto una donna ha perso la vita. Stando a una ...

A4 - camion in fiamme dopo lo Schianto : tratto interrotto e traffico paralizzato in direzione Milano : Code, disagi e paura sulla A4 Milano-Brescia dove mercoledì mattina è avvenuto un incidente tra un’auto e un mezzo pesante all’altezza del km 162 in direzione Milano. Il camion, dopo aver colpito l’auto, ha sbandato urtando la barriera centrale e ha invaso la corsia di sorpasso della carreggiata opposta, prendendo fuoco. A causa delle operazioni di sgombero ancora in corso, il tratto tra Seriate e Capriate è ancora chiuso al traffico ...

Maxi incidente sulla Nettunense : Schianto tra 4 auto - ferita una coppia di fidanzati romani - foto Luciano Sciurba - : Maxi incidente ad Ariccia, al km 11 di via Nettunense: coinvolte ben 4 auto. Dopo un tamponamento a catena in direzione Anzio, una Fiat 500 che si dirigeva in direzione Roma con a bordo una coppia di ...

Incidente tra due moto - nello Schianto muore 49enne di Tortoreto : L'Aquila - Due moto che procedevano in senso contrario sulla SS 80 si sono scontrate, e purtroppo nell'Incidente ha perso la vita un uomo di Tortoreto Romolo Franchi, 49 anni. Il motociclista in sella alla due ruote, stava guidando sulla ss 80 verso il passo di Capannelle, quando è finito contro un'altra moto con in sella due persone. L'uomo prontamente soccorso è stato portato presso l'ospedale ...

Violento Schianto tra auto e moto in autostrada : un morto : Ancora un morto sulle strade veronesi. L'ennesimo, tragico, incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra domenica e lunedì sull'autostrada del Brennero. Per cause ancora al vaglio degli agenti ...

Schianto con un tir - neonato 'strappato' dalla pancia della madre e ritrovato illeso : Una storia che ha dell'incredibile quella di una neonata che era proprio destinata a venire al mondo, visto il modo, decisamente rocambolesco e allo stesso tempo drammatico, in cui è avvenuto. LEGGI ...

Schianto shock in strada - neonata strappata dal ventre della madre : miracolosamente salva : La piccola è stata strappata dalla pancia della madre e sbalzata via con la donna ma mentre quest'ultima è morta dopo che il tir su cui viaggiava si è ribaltato, la piccola è rimasta praticamente illesa sull'erba a bordo carreggiata.Continua a leggere