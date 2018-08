Sara Simeoni | 40 anni fa il salto record | «Ancora oggi mi chiedo come ho fatto»

4 agosto 1978 : 40 anni fa il salto da record mondiale di Sara Simeoni a 2 - 01 m : Il 4 agosto 1978 Sara Simeoni compie un'impresa storica: a Brescia, riesce a superare la barriera dei 2 metri e a saltare, prima volta per una donna, a 2,01. Il suo record mondiale è rimasto imbattuto ...

Atletica - Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino celebrano Elena Vallortigara : “Presto il record” : L’ Atletica di casa nostra celebra Elena Vallortigara : la saltatrice in alto azzurra ha superato i 2.02 metri, migliorando di ben sei centimetri il suo personale. A “La Gazzetta dello Sport” hanno parlato Sara Simeoni ed Antonietta Di Martino , le due donne che hanno segnato la storia italiana della specialità. Alla Rosea la prima a celebrare l’azzurra è stata Sara Simeoni , prima italiana a varcare la fatidica soglia dei 2 ...

Elena Vallortigara/ La vicentina salta 2 - 02 alla Diamond League : superata Sara Simeoni : Elena Vallortigara ha saltato 2,02 nella gara di salto in alto alla Diamond League di Londra: superato l'allora record del mondo di Sara Simeoni, prima azzurra oltre i due metri in otto anni