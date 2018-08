Clamoroso : Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 : Adesso è ufficiale: Fortnite per Android non sarà disponibile sul Google Play Store. La notizia ha del Clamoroso L'articolo Clamoroso: Fortnite per Android non sarà sul Play Store. E Samsung regalarebbe 15.000 V-Bucks con Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 vs Note 8 : Le maggiori differenze : Il Galaxy Note 9 è oramai ufficioso con tutti i segreti svelati nelle ultime settimane. In questo articolo andremo a vedere le principali differenze con il Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 9 vs Note 8: Le maggiori differenze Il Samsung Galaxy Note 9 è pronto per essere presentato il 9 agosto 2018 in un evento […]

Tante differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 : display - fotocamera - batteria a confronto : Il Samsung Galaxy Note 9 non ha più segreti: nella giornata di ieri è comparso su YouTube il primo video promozionale ufficiale dello smartphone e allo stesso tempo sono state diffuse tutte le specifiche del nuovo modello trapelate grazie ad una confezione di vendita in possesso di un rivenditore russo. Proprio sulla base degli ultimi dettagli della scheda tecnica trapelati, vien facile effettuare un primo confronto con il predecessore Samsung ...

Samsung preoccupata per le vendite del Galaxy Note 9 e fa un sondaggio : Samsung è preoccupata per il lancio del Galaxy Note 9 e invia un sondaggio ai propri clienti con domande sulla S Pen e su quale promozione invoglierebbe all’acquisto del nuovo phablet dell’azienda sudcoreana. Galaxy Note 9, Samsung ha paura? Dopo il video e la nuova immagine, ufficiali, trapelate del Note 9 con la chiara firma del consenso di Samsung, la preoccupazione sulle possibili scarse vendite del phablet che sarà presentato il ...

Anteprima assoluta per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento di agosto : alcune tracce online : Inizio d'agosto caratterizzato da una sorta di paradosso per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy di ultima generazione, soprattutto nel caso dei vari Galaxy S9 e S8 che per forza di cose possono godere di una corsia preferenziale per quanto concerne la questione degli aggiornamenti software. Nonostante solo oggi siano giunte le segnalazioni da parte del pubblico S8 in Italia a proposito della patch di luglio, mentre con l'S9 siamo ancora ...

Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9 - Galaxy Watch e Wireless Charger Duo : Pare che il Samsung Galaxy Watch non sarà presentato a Berlino per l'IFA 2018. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già la prossima settimana L'articolo Ecco le ultime indiscrezioni su Samsung Galaxy Note 9, Galaxy Watch e Wireless Charger Duo proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 - ancora : Samsung spinge il device prima della presentazione : Trapelata nuova immagine del Galaxy Note 9 e, persino, la pagina del pre-ordine poi eliminata dal sito Samsung (Nuova Zelanda) anche se il link lascia poco spazio all’immaginazione: https://www.Samsung.com/nz/edm/n9/w1/crown-pre-order/, Crown è il nome in codice del Note9. Trapelato ancora il Galaxy Note 9 ancora una volta è lui, Evan Blass, alias @evleaks, a scovare indizi che ad altri sfuggono, ma come farà? Difficile immaginare un ...

Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna all’improvviso - mentre Galaxy S8 - Galaxy S9 e Note 8 ricevono le patch di sicurezza di agosto 2018 : Samsung soprende tutti rilasciando un nuovo aggiornamento per Galaxy Note 4 e le patch di sicurezza di agosto 2018 per Galaxy S9, S8 e Note 8. L'articolo Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna all’improvviso, mentre Galaxy S8, Galaxy S9 e Note 8 ricevono le patch di sicurezza di agosto 2018 proviene da TuttoAndroid.

Più che ufficiale video Samsung Galaxy Note 9 il 3 agosto : programma permuta già online (link) : Incredibile ma vero: un video Samsung Galaxy Note 9 ufficiale, di quelli promozionali che di certo avremmo visto nel corso della presentazione del prossimo 9 agosto, è già in circolazione online in queste ore. Il filmato, presente a fine articolo, oltre a confermarci ancora una volta il design del telefono, ci fornisce una fondamentale informazione sulla memoria del telefono. Come se non bastasse e sempre in questa giornata, non possiamo non ...

Seconda patch in due settimane per Samsung Galaxy S8 : a che serve l’aggiornamento : Weekend ricco di novità interessanti per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 in questi mesi, considerando il fatto che a partire da oggi 3 agosto è in distribuzione l'aggiornamento di luglio anche sul top di gamma lanciato sul mercato nel 2017. Mi riferisco più nello specifico ai prodotti no brand, perché quelli Vodafone a dirla tutta avevano riscontrato la disponibilità del pacchetto software già un paio di giorni fa. ...

Prezzo Samsung Galaxy Note 9 identico a quello del Note 8 per il modello base? Quanto costerebbe in Italia : Grandi dubbi sul Prezzo Samsung GAlaxu Note 9 a soli 6 giorni dalla sua presentazione che avver il prossimo 9 agosto. A fronte di primissimi rumor che avrebbero dato per certo un valore commerciale più che salato per il phablet 2018, solo due giorni fa, abbiamo contribuito a ribaltare questa ipotesi sulla base delle stesse dichiarazioni del produttore che ha sottolineato come il costo del device sarebbe stato ragionevole. Una nuova indiscrezione ...

Samsung Galaxy Tab S4 - ecco il tablet che vuole competere con iPad Pro : Dopo aver deluso gli analisti con una trimestrale debole a causa delle vendite inferiori alle attese del Galaxy S9, Samsung si rimbocca le maniche e prepara l’offensiva per il prossimo autunno. In attesa di lanciare il Galaxy Note 9 il prossimo 9 agosto, l’azienda coreana svela a sorpresa due nuovi tablet che proveranno a dare una scossa al mercato delle tavolette, in crisi acuta da tempo e dove le novità si contano oramai sulle dita ...

Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 : Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio 2018 in alcuni mercati. L'articolo Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Si paga dal 2019 con il volantino MediaWorld d’agosto per Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite : Chi l'ha detto che ad agosto non si possa prendere in esame un volantino MediaWorld e più in particolare alcune offerte per determinati smartphone? Dopo la promozione di Unieuro, infatti, bisogna concentrarsi assolutamente sulle offerte concepite dall'altra grande catena che opera in Italia, che per l'occasione ha pensato ad una cosa decisamente particolare. Soprattutto per chi ha in mente di acquistare modelli specifici come i vari Samsung ...