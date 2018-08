calcioweb.eu

: #Sampdoria, pareggio in amichevole contro il #Watford - CalcioWeb : #Sampdoria, pareggio in amichevole contro il #Watford - mbwManzoni : Vantaggio Colley, pareggio Deeney. Infortunio per Quagliarella By ANSA - ansacalciosport : Watford-Sampdoria 1-1 in amichevole. Vantaggio Colley, pareggio Deeney. Infortunio per Quagliarella | #ANSA -

(Di sabato 4 agosto 2018) Un tempo a testa, un gol a testa e nell’afa di “Vicarage Road” finisce in parità. Nel match dedicato a Graham Taylor, leggendario manager delscomparso nel 2017, laconclude da imbattuta anche la tournée inglese. Reduci dal successo sul Fulham, Giampaolo e i suoi tornano a Genova con una buona prestazione e con risposte positive. Nota negativa l’infermeria: le condizioni di Quagliarella e Sala, usciti entrambi anzitempo, saranno da valutare nei prossimi giorni. Foto TwitterFuori mercoledì ad Aldershot, il numero 27 si riprende la fascia ma già al 6′ deve lasciarla per il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore destro: al suo posto, accanto a Defrel, va Kownacki. La perdita del capitano non scoraggia la squadra che passa alla prima opportunità: Andersen fa da torre sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e Colley brucia in girata l’uscita di Foster. ...