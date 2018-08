Salvini | la strategia per il Sud ' La lezione della Lega italica'

Matteo Salvini e il fascismo : è tutta una strategia di comunicazione? : «Tanti nemici, tanto onore». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini cita Benito Mussolini che cita a sua volta Giulio Cesare. Non è la prima volta che il leader della Lega viene accusato di utilizzare modi e frasi appartenenti al fascismo. Questa volta è accaduto il 29 luglio scorso (nello stesso giorno del 1883 nasceva Mussolini), quando per rispondere alla copertina di Famiglia Cristiana «Vade retro Salvini» e ad altre denunce della sua ...

La strategia di Salvini sull'immigrazione si fonda su basi deboli. Ecco cosa potrebbe andare storto : Matteo Villa, ricercatore dell'Ispi , Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, , ha pubblicato alcuni dati interessanti. Le morti nel mare libico a giugno, primo mese di attività del nuovo ...

DIETRO LE QUINTE/ Migranti - "strategia Scalfaro" per far fuori Salvini : Il Colle ha attuato la "strategia Scalfaro". Impedire al centrodestra di governare. Anche usando i barconi dei Migranti. Lo scopo è dividere Lega da M5s. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 06:01:00 GMT)CRISI DI GOVERNO?/ Folli: Salvini è caduto nella trappolaSPILLO/ Perché Macron fa scappare i Migranti dall'Africa e poi non li accoglie?, di F. Amadori

Salvini oggi da Mattarella. La strategia : «Senza soldi la Lega sarà paralizzata» : Il caso dei 49 milioni: il leader non parlerà della sentenza ma delle conseguenze. L’ipotesi che al Colle salga anche Giancarlo Giorgetti

I quattro pilastri della strategia mediatica di Matteo Salvini : C'entra il concetto di framing , cioè il modo in cui le persone 'inquadrano il mondo' attraverso cornici cognitive, interpretando i fatti, le esperienze, i fenomeni politici. Ci sono quattro pilastri ...

Immigrazione - Minniti - PD - : 'Strategia di Salvini può portare ad un isolamento dell'Italia in Europa' : L'ex Ministro degli Interni Marco Minniti , PD, commenta la strategia di Salvini sul tema Immigrazione. 28 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Migranti - Matteo Renzi attacca Matteo Salvini : “Strategia sbagliata - porterà a isolamento Italia” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le loro posizioni sui Migranti: "Se ti allei con chi vuole costruire i muri finisce che chi ci rimette è l'Italia. La strategia del governo sta portando all’isolamento del nostro Paese che rischia di diventare il grande hotspot dell’Europa".Continua a leggere

La strategia di Salvini sta isolando l'Italia : Sappiamo bene che la discesa dal carro, in Italia, è uno sport nazionale. E che quelli che scendono sono i primi a chiedere di risalire quando gira il vento. Ma se a Roma le cose non funzionano è ...

La strategia del M5s per rispondere alla "perenne campagna elettorale" di Salvini : Poca condivisione. Nessun coinvolgimento nelle decisioni. E il sorpasso nei sondaggi della Lega su M5s con Matteo Salvini che di fatto detta l'agenda politica del governo giallo-verde. Ma anche la vicenda dei porti chiusi e dell'Aquarius, e il censimento dei rom. Sono tanti i motivi che suscitano malumore dentro il Movimento 5 stelle, specie tra i nuovi eletti che speravano di essere più coinvolti e che invece si ...

La strategia del M5s per rispondere alla 'perenne campagna elettorale' di Salvini : A far storcere il naso, ad esempio, alcuni nomi della squadra di governo: un deputato di lungo corso punta il dito contro la scelta di Laura Castelli al ruolo di viceministro all'Economia, o quello ...

Migranti e misure a costo zero La strategia di Salvini con Silvio Così il Centrodestra logora i 5Stelle : Alcuni sondaggi ritagliano una decrescita dei grillini, dal 32 a poco più del 29, ed una insufficiente crescita del Centrodestra. L’unico a portare a casa un risultato di queste settimane alla guida del Paese è Matteo Salvini. Le sue frasi su immigrazione, rom e flat tax sono lette dagli italiani come vere azioni di governo pur essendolo solo Segui su affaritaliani.it

Salvini non sarà un ConteMa la “grana” 5 stelle lo aiuteràLa strategia per sfilarsi dal governo : L’asse Macron/cinq étoile potrebbe, oggi, apparire penalizzante per il ministro Salvini, ma farà parte dell’elenco che il leghista utilizzerà, in caso di divergenze, per far saltare “il piatto di governo”. Il “Conte Casalino” prende il pallino internazionale, ma rischia l’impopolarità nazionale. Il vero Premier, e futuro aspirante tale, viene umiliato, nella ...

Elezioni comunali - la strategia di Salvini per conquistare il primato in Italia : Il leader del Carroccio continua a giocare su due tavoli: quello del centrodestra a livello locale e quello con il M5S con il quale ha sottoscritto un patto di governo ma che in prospettiva rimane il suo principale competitor...

