Salvini | «La Flat Tax ci sarà | faremo in piccolo quello che ha fatto Trump»

Flat tax e reddito di cittadinanza - Tria prova a fissare i paletti per Salvini e Di Maio : Il premier Conte ha chiesto di valutare le priorità, dato che il Pil, in netto rallentamento, non aiuta la crescita a irrobustirsi.

TRIA - "ACCORDO PER AVVIO REDDITO DI CITTADINANZA E FLAT TAX"/ Ultime notizie Governo - accordo Salvini-Di Maio : Manovra Economica, accordo TRIA e Conte: "sì al REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax". Ultime notizie, Governo Lega-M5s: "i fondi ci sono", ma restano dubbi sulla tenuta(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 10:16:00 GMT)

Manovra : Salvini - partiremo con flat tax - Fornero e reddito cittadinanza : Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Sicuramente nella Manovra economica ci sarà un segnale di cambiamento rispetto agli ultimi anni, quantomeno l’inizio. flat tax, legge Fornero, reddito di cittadinanza saranno quantomeno incardinati nella prossima Manovra economica, rispettando vincoli e parametri. Non sono le tavole della Bibbia ma faremo di tutto perchè sia così”. Lo afferma il segretario della Lega e vicepresidente del ...

'Faremo la flat tax e la riforma delle pensioni' - Salvini - : Roma, 23 lug., askanews, - 'Ci hanno eletto per cambiare, se gli italiani avessero voluto proseguire sulla linea di Monti, Letta, Padoan, Renzi e Gentiloni avrebbero votato in modo diverso. Cercheremo ...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …

REDDITO DI CITTADINANZA & FLAT TAX/ Tria 'accoda' Salvini e Di Maio all'Ue : REDDITO di CITTADINANZA e FLAT tax sono provvedimenti che andranno di pari passo. Lo ha detto Giovanni Tria in un'intervista Bloomberg.

Salvini dà la priorità ai migranti - la flat tax può attendere il 2020 : Mercoledì pomeriggio al Consiglio dei ministri il responsabile dell’ Economia è stato chiaro. «Prima di presentare provvedimenti accertatevi che abbiano la copertura finanziaria: è scritto nella Costituzione su cui abbiamo giurato e ce lo chiede l’Europa», ha detto Giovanni Tria ai suoi colleghi, gelandoli. Non era solo un richiamo scontato e gener...

Salvini : entro 2018 segnali concreti su Fornero e flat tax : Roma, 29 giu. , askanews, 'entro il 2018 daremo segnali concreti sulla flat tax, sulla Fornero e sulla pace fiscale'. A confermarlo il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo ...

Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Salvini e la Flat Tax : 'L'obiettivo è far guadagnare tutti' : Nell'Aula della Camera, prima del dibattito del voto di fiducia a Conte, Matteo Salvini rivendica le ragioni della Flat tax [VIDEO], cavallo di battaglia della Lega in campagna elettorale e uno dei punti del contratto di governo con l'M5S. Salvini dice che chi guadagna di più deve pagare meno tasse, perché spende ed investe di più, l'importante è che ci guadagnino tutti. Aggiunge dicendo che chi guadagna di più, risparmia di più, investe di più, ...

Salvini : 'aiuteremo i migranti in Africa. Renzi : 'sei un bullo. Dove sono finiti flat tax e Fornero' : Il ministro dell'Interno: impegno del governo in Africa, e dopo aver diminuito gli sbarchi aumento delle espulsioni. L'ex segretario Pd attacca: 'M5s corrente padana, sostanzialmente a rimorchio' -

La Flat tax proposta da Salvini non piace al PD : Matteo Salvini spinge sull'acceleratore per la Flat tax. Il leader del Carroccio vorrebbe inserire questo argomento tra i primi provvedimenti su cui lavorare. Il cavallo di battaglia del centrodestra unito che si era presentato alle elezioni di marzo viene così portato avanti dalla Lega in accordo con il nuovo partner politico [VIDEO], cioè il M5S. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato di farsi portavoce di questa tematica ...

FINANZA/ Flat tax subito e contante libero : cosa nascondono le promesse di Salvini? : Miracoli non se ne possono fare. Salvini deve stare attento: pur nella confidenza che ha sulla sua capacità politica, non gli conviene tirare troppo la corda degli impegni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:15:00 GMT)