Salvini | ' Fatto un gran lavoro sul vino aretino in 15 anni Qualità ed export crescono'

Conte telefona a Daisy. Ma difende Salvini : "Non è affatto razzista" : Giuseppe Conte si schiera al fianco di Matteo Salvini. Chiama al telefono dagli Usa l'alteta azzurra Daisye Osakue per portarle il suo sostegno, ma difende il vicepremier dagli attacchi della sinistra.

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della guardia costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...

Migranti - Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto : “Cercate militari che iniziano a raccontare verità” : “Ora cari Matteo Salvini e Danilo Toninelli, che fate? Denunciate Il Fatto Quotidiano?”. Il deputato di Liberi e Uguali Nicola Fratoianni chiede conto al ministro dell’Interno e al titolare del Mit di quanto fonti militari italiani hanno rivelato a Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari: la Guardia costiera libica affonda i barconi con i Migranti a bordo. “Andate alla ricerca delle fonti militari italiane che evidentemente ...

“Non l’ho mai fatto prima”. Dopo la querela di Matteo Salvini - la replica (durissima) di Roberto Saviano : Non è ancora finita la querelle tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano: che tra i due non ci sia una grande simpatia è ormai più che appurato, ma i rapporti si sono ulteriormente inaspriti Dopo la decisione da parte del leader della Lega di presentare una querela nei confronti dell’autore di Gomorra. Quest’ultimo, infatti, non ci ha messo molto a tornare a sua volta sul piede di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

Nave Diciotti - Candiani (Lega) vs Meli : “È normale che Salvini pretenda arresto due migranti”. “Non lo è affatto” : Scontro vivace a L’Aria che Tira Estate (La7) tra la giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, e Stefano Candiani, sottosegretario leghista al ministero dell’Interno, sulla vicenda della Nave Diciotti. Meli adombra l’ipotesi che i due migranti a bordo della Nave siano stati fermati dai magistrati di Trapani anche su spinta di Salvini, che aveva invocato “le manette”: “Quella del ministro ...

Russia 2018 : Salvini - con chi sto? Ho fatto belle foto con ministro croato : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Con chi sto ai mondiali? Non voglio dispiacere qualcuno, posso solo dire che oggi a Innsbruck ho fatto delle belle foto con il ministro dell’Interno croato che indossava la maglia della sua nazionale”. Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping.L'articolo Russia 2018: Salvini, con chi sto? Ho fatto belle foto con ministro croato sembra essere il primo su CalcioWeb.

Assemblea Pd - Boccia : “Se avessimo fatto accordo con M5s - oggi Salvini non detterebbe legge” : Il Pd apre ufficialmente la fase congressuale, con la riunione dell’Assemblea nazionale oggi all’Hotel Ergife di Roma. “C’è un accordo forte per Martina segretario e per un congresso in due fasi, una di ascolto della società civile e una successiva di competizione” ha detto Graziano Delrio, arrivando all’hotel. “Ripartire? Dobbiamo seguire il modello spagnolo” ha sottolineato il deputato dem ...

Migranti : assessore Palermo - Salvini non ha ancora fatto nulla ma alimenta solo paura : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Ministero dell'Interno in questi mesi non non ha ancora fatto nulla contro l'immigrazione clandestina". Lo ha detto l'assessore comunale alle Attività sociali di Palermo Giuseppe Mattina che ha la tutela di 220 minori stranieri non accompagnati. "Tutto quello che st

Calenda : “Salvini simbolo del popolo? Io lavoro da quando ho 18 anni - lui ha fatto solo politica. Chi è davvero élite?” : “Io vengo considerato l’élite e Salvini il popolo. Io lavoro da quando ho 18 anni, Salvini ha fatto solo il consigliere comunale e l’europarlamentare. Certo, anche fare politica è un lavoro, ma se ci vai. Se tu non vai all’Europarlamento e ti prendi 20mila euro al mese, un problema ce l’hai. Chi è élite? Io o Salvini?”. E’ una delle stoccate dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 luglio : Salvini ridotto sul lastrico. “Bloccare 49 milioni ovunque essi siano” : Il caso La Cassazione contro la Lega: “Confiscare i soldi ovunque” Grana – I giudici motivano il sequestro dei 49 milioni della truffa di Bossi e Belsito. Ma nel frattempo il Carroccio si è sdoppiato e le casse sono vuote di Tommaso Rodano É saltato il tappo di Marco Travaglio In due mesi e mezzo, due sentenze di Corte d’Assise – Palermo sulla Trattativa e Caltanissetta nel Borsellino-quater – hanno ...

Bossi contro Salvini e il Sud : “ha fatto il pienone - se ci porti anche l’Africa” : Fedele alle radici leghiste il Senatur attacca Matteo Salvini commentando il raduno della Lega di Pontida. “Ho visto un sacco

Salvini a Pontida parla alla base : "Fatto più noi in un mese di altri in 6 anni. Così governeremo per 30 anni" : "Sono qui per un patto d'onore e per un patto d'amore". Inizia Così l'intervento di MAtteo Salvini al raduno annuale di Pontida, salutando i presenti e invitandoli a evitare l'odio. "La vita è troppo ...