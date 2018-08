Salvini è diventato il bersaglio preferito dei rapper italiani

Più lo attaccano e più è forte Così Salvini è diventato simpatico : Voglio parlare di Matteo Salvini, da troppo tempo lo vedo combattere contro imponenti eserciti mercenari che si dimostrano incapaci di scalfirne la coerenza politica e la difese di posizioni non sempre facili da mantenere, e comincio a manifestare per lui sentimenti di umana simpatia Segui su affaritaliani.it

Così Matteo Salvini è diventato il catalizzatore della destra italiana : Roma. “Siamo noi gli eredi della storia della destra politica italiana, Giorgia Meloni è stata una dirigente giovanile di An, ma con Matteo Salvini in auge abbiamo difficoltà a essere riconosciuti come tali”. Achille Totaro deputato di Fratelli d’Italia, coglie lo spirito dei tempi della destra ital

Governo : Saviano - da Salvini solo teatro - M5S diventato stampella : Milano, 23 giu. (AdnKronos) – “Salvini sa che più la spara grossa, più compromette le regole del dibattito e più ha consenso. E’ furbo, tocca tutto ciò che sui social ha picchi: sullo scontro con me, sui migranti, sui vaccini, segue tutto, ma non approfondisce mai. Quello che fa è solo teatro e propaganda”. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano, intervendo dal palco allestito al parco Sempione a Milano per la tavolata ...

Governo - così Matteo Salvini è diventato l’ago della bilancia : Uno vale uno, ma lui vale dieci. Ce li ha tutti lì (sì, compresi noi), a pendere dalle sue labbra e aspettare una sua decisione che cambierà il futuro prossimo dell’Italia. Vorrà tornare a elezioni già a luglio, signor Salvini? Desidera un Governo balneare, prima? O preferisce un esecutivo con lui premier, forse? Matteo la ruspa è riuscito a prendersi la scena da protagonista. Era il leader della terza forza politica uscita dalle elezioni ...