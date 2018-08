Salvini arriva alla festa di Cervia in bici. "Pd non governerà per 30 anni" : "Un grazie grande, fate un applauso alla gente che si è presa una settimana di ferie per essere qui. Non abbiamo bisogno di profughi o di richiedenti asilo per spostare tavoli come alle feste del Pd ma solo di ragazzi italiani, è una soddisfazione incredibile vedere tanta gente così a Cervia e avere mantenuto la promessa, mandare a casa Renzi e il suo governo, questi non li vedrete ...

Legge Mancino - scontro nel governo. Fontana 'Abroghiamola'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio e Conte : ROMA. Il ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana - già criticato per le sue affermazioni su coppie gay, famiglie arcobaleno e aborto - oggi decide di esternare contro Legge Mancino. Lo fa ...

Lega - Fontana 'Abroghiamo la legge Mancino - sponda per razzismo anti-italiano'. Salvini 'Sono d accordo'. Ma arriva lo stop di Di Maio : Parole che scatenano polemiche e proteste nel mondo politico, e non solo. Ma che trovano una sponda nel ministro dell'Interno. 'Sono d'accordo. Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee,...

Matteo Salvini - lo scenario di Antonio Socci sul leghista : 'Fin dove può arrivare' : E se - a realizzare il 'miracolo economico' del Sud Italia - fosse proprio 'l' uomo del Nord', quel Matteo Salvini che - a quanto pare - è sempre più popolare nel Meridione? Se proprio la Lega ...

Salvini posta Affari - bufera politicaSi arriva addirittura a Mussolini : Matteo Salvini posta un articolo di Affaritaliani.it (a firma Matteo Zonetti) e scoppia un un caso politico-mediatico che rimanda addirittura a Mussolini. Grazie a Repubblica che almeno in una didascalia cita Affaritaliani.it (ma sbagliando il nome esatto della testata), mentre gli altri giornaloni montano il caso ma nessuno cita l'origine, ossia l'articolo diAffaritaliani.it

Gentiloni : Ondata populista pericolosa e il peggio deve ancora arrivare. Ci vuole una grande alleanza per fermare Di Maio e Salvini : Sui mercati è tornato il rischio Italia, nonostante i fondamentali della nostra economia siano buoni. Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si ...

Dalla Turchia sono arrivati 1200 migranti da gennaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

Il don che difende Salvini : "Prima i miei figli - dopo chi arriva" : Matteo Salvini è in linea con la dottrina cattolica proprio perché sostiene che 'prima' debbano essere tenuti in considerazione 'gli italiani'. Questa sembra essere il senso dell'asserzione fatta da Don Luigi Larizza, parroco del Sacro Cuore di Taranto.All'interno di un'intervista rilasciata a La Fede Quotidiana, il sacerdote si è inserito nell'animato dibattito che sta coinvolgendo alcuni esponenti di punta della Chiesa cattolica. Da qualche ...

Migranti - mozione di sfiducia contro Salvini : la petizione arriva a 95 mila firme. Ma tanti i dubbi in Parlamento : NE HA discusso anche ieri sera la sinistra: presentare o non presentare una mozione di sfiducia al ministro Matteo Salvini in Parlamento? A premere sono quasi 95mila firme raccolte su change.org dalla ...

Salvini : "Cambiare le norme e considerare quelli libici porti sicuri". Ma da Bruxelles arriva un secco No : "Dobbiamo cambiare la normativa e rendere i porti libici porti sicuri. C'è questa ipocrisia di fondo in Europa in base alla quale si danno soldi ai libici, si forniscono le motovedette e si addestra la Guardia Costiera ma poi si ritiene la Libia un porto non sicuro". Lo dice il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa a Mosca indicando quale sarà l'obiettivo dell'Italia nell'incontro di dopodomani ...

'Alla finale dei Mondiali con l'aereo di Stato'. Salvini - arriva la botta - e le foto - : Il match finale si è concluso come tutto il mondo sa, ma sul 'campo' restano polemiche. Tante polemiche. Che Salvini non vedesse l'ora di tornare a Mosca con le insegne da ministro della Sicurezza è ...

Migranti - autorizzato l’attracco a Pozzallo : sbarco terminato. Palazzo Chigi : ‘Arrivano in Ue’. Salvini : ‘Vittoria politica’ : Anche i 378 Migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzano ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 Migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da ...

Migranti - arrivata la prima nave a Pozzallo. Salvini e Conte 'Redistribuzione Ue o non sbarcano' : Il ministro Salvini insiste per mandare a Malta, o in Libia, le due navi militari su cui stamattina sono stati trasbordati i 450 Migranti del barcone partito , molto probabilmente, da Zuara. 'In ...

Migranti - barcone con 450 a bordo in navigazione verso Linosa. Salvini 'Non deve arrivare qui' : TRAPANI - Sono tornati a partire con le barche di legno, anzi i barconi, per attrezzarsi ad una rotta più lunga che possa portarli fino all'Italia. Come è accaduto ieri e oggi a Lampedusa e come, ...