Sabato 4 agosto inaugurano Alan Gattamorta e P Paolo Del Bianco

Europei nuoto 2018 - i risultati di Sabato 4 agosto. Paltrinieri in finale nei 1500 : Avanti anche Acerenza. Avanzano alle semifinali Miressi e Dotto nei 100 stile libero Europei di nuoto 2018, gli italiani in gara oggi 4 agosto Europei di nuoto 2018, tv e programma di oggi 4 agosto

Programmi TV di stasera - Sabato 4 agosto 2018. Su Tv8 Inter vs Lione : Luciano Spalletti -Rai1, ore 21.25: Ti ricordi di me? Film del 2014 di Rolando Ravello con Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Ennio Fantastichini, Pia Engleberth. Trama: Roberto, autore di surreali e sfortunate favole nere e Bea, insegnante elementare, elegante e apparentemente svampita, si incontrano per la prima volta davanti al portone della terapista che li ha entrambi in cura. Roberto è cleptomane, Bea invece soffre ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Sabato 4 agosto. Canottaggio - Quadarella - Viviani : Italia all’arrembaggio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 4 agosto), competizione multisportiva che prevede la disputa in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo, Canottaggio, triathlon, golf, nuoto sincronizzato, tuffi. Ci aspetta una giornata intentissima con l’assegnazione di diverse medaglie e l’Italia che vuole essere assoluta protagonista a Glasgow nella ...

Paolo Fox - Oroscopo oggi : Sabato 4 agosto 2018 : Nuovo giorno e nuovo Oroscopo del giorno di Paolo Fox. Il noto astrologo è tornato anche oggi con le previsioni e l’Oroscopo per sabato 4 agosto 2018. Scopriamo cosa hanno in serbo le stelle per la giornata di oggi per i dodici segni dello zodiaco per quanto concerne l’amore, la fortuna e il lavoro.-- Oroscopo Fox di sabato 4 agosto 2018: le previsioni del noto astrologo - Scopriamo cosa ci racconta Paolo Fox per l’Oroscopo di oggi, ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di Sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la ...

European Championships 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di Sabato 4 agosto : Nuova giornata intensa per l’Italia agli European Championships 2018. Diverse le chance di podio, soprattutto dal nuoto e dal canottaggio. Andiamo a scoprire le speranze di medaglia. NUOTO Ore 17.00: Finali La grande giornata di Simona Quadarella. L’azzurra partirà favorita nell’atto conclusivo degli 800 sl. In batteria, pur senza forzare, è apparsa una spanna sopra tutte le avversarie. La romana, peraltro, è molto migliorata ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara Sabato 4 agosto. Gli orari e il programma : Oggi (sabato 4 agosto) si svolgerà la terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Glasgow (Gran Bretagna). Al Sir Chris Hoy Velodrome si assegneranno altri quattro titoli: inseguimento e corsa a punti femminile, chilometro da fermo e omnium maschile. Dopo le due medaglie conquistate ieri, l’Italia punterà in particolare su Elia Viviani e Maria Giulia Confalonieri per tornare sul podio. Gli Europei di Ciclismo su ...

Stasera in tv programmi tv Sabato 4 agosto 2018 : ... alle 19.00 Liverpool-Napoli su SKY PRIMAFILA; alle 19.00 Udinese-Hannover su UDINEWS TV e streaming su udinews.tv; alle 20.05 Inter-Lione , ICC 2018, su SKY SPORT INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP, ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di Sabato 4 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Seconda giornata di gare a Glasgow per gli Europei di Nuoto 2018. L’Italia è pronta subito a regalare emozioni in vasca per iniziare con il piglio giusto questa rassegna. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : programma - orari e tv di Sabato 4 agosto : Terza giornata per gli Europei di Ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome oggi sabato davvero infernale, con tantissime gare in programma e molte medaglie da assegnare. C’è attesa per il debutto nell’omnium del campione olimpico in carica Elia Viviani. Gli Europei di Ciclismo su pista saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con ...

Canottaggio - Europei 2018 : tutti gli italiani in gara Sabato 4 agosto. Programma e orari : Oggi (sabato 4 agosto) si assegneranno le prime medaglia agli Europei di Canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il ricco Programma odierno prevede le finali di ben nove specialità: quattro di coppia pesi leggeri maschile, due senza maschile e femminile, quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile e femminile, doppio e otto femminile. L’Italia proverà a essere grande protagonista, con sei equipaggi azzurri in lotta per le ...