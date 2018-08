Russia - precipita un elicottero in Siberia dopo collisione con un altro velivolo : 18 morti : Il velivolo [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ]lo dopo aver avuto una collisione con un altro elicottero sopra il Circolo Polare ...

Russia : precipita elicottero in Siberia - 18 morti : Incidente in Siberia: un elicottero è precipitato mentre tentava l'atterraggio. Secondo quanto riferito dai media russi, a bordo dell'Mi-8 – caduto mentre volava dal campo petrolifero di Vankor a Kharkasale – viaggiavano tre membri dell'equipaggio e 15 lavoratori dell'industria petrolifera. Non vi sono sopravvissuti. L'incidente potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico.