Rugby | 6 Nazioni femminile | scelte le sedi 2019

(Di sabato 4 agosto 2018) La azzurre deldurante il 6saranno in campo a Lecce, Parma e Padova Lecce, Parma e Padova saranno i campi di casa della Nazionale Italiananel 6. Lo ha deliberato giovedì a Bologna il Consiglio Federale di FIR nella quinta riunione del 2018. La Puglia, dopo il grande successo riscontrato in marzo con l’ultima giornata del 6U20 a Bari, sarà chiamata a far sentire nuovamente tutto il calore di una Regione in fase di forte sviluppo domenica 10 febbraio quando, al “Via del Mare”, Barattin e compagne riceveranno il Galles, battuto l’anno scorso al “Principality Stadium”, nella seconda giornata del Torneo. Domenica 24 febbraio l’Italdonne sarà invece di scena al “Lanfranchi” di Parma contro l’Irlanda, con organizzazione affidata alColorno per la gara valida per la terza giornata. Infine, come l’anno passato, la Nazionale ...