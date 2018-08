Ronaldo non c' è | ma Juve-Real si gioca | anche | nel suo nome

Cristiano Ronaldo non giocherà il 18 agosto : il Crotone chiede lo stop : Dalla Calabria arriva la richiesta che, se accettata, potrebbe comportare il rinvio del debutto di Cristiano Ronaldo in serie A.

Rummenigge punge la Juve : 'Ronaldo? Al Bayern non spendiamo così tanto per un 33enne' : È un giocatore che ha vinto tutto con il Real Madrid negli ultimi anni e per cinque volte è stato il migliore al mondo. Le questioni di marketing hanno giocato un ruolo importante in questo affare, ...

Ronaldo - taglio netto col passato : non segue più il Real su Instagram : TORINO - 'Se ti lascio ti cancello', si potrebbe dire riadattando il titolo del film del 2004 con Jim Carrey e Kate Winslet. Cristiano Ronaldo ha deciso di ribadire il suo divorzio totale dal Real ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non basta : adesso serve un altro colpo dopo la follia con il Milan : La Juventus aveva iniziato la campagna di rafforzamento veramente alla grande, Emre Can, Perin, Cancelo e Cristiano Ronaldo colpi da sogno ed in grande di entusiasmare tutte le tifoserie e come è stato anche per i supporter bianconeri. Fino agli ultimi deliranti giorni ed alla trattativa portata avanti con il Milan e che oggi ha avuto l’epilogo. --Bonucci torna alla Juventus, niente da dire, torna uno dei migliori difensori al mondo ma ...

Cristiano Ronaldo è il calciatore migliore al mondo? Katia Aveiro non ha dubbi : “a Torino gioca il più forte” : Cristiano Ronaldo è il più forte del mondo? La sorella non ha dubbi e pubblica un post che è una frecciatina ai colleghi di CR7 La questione calcistica sul fatto se Cristiano Ronaldo sia o no il più forte calciatore del mondo ha raccolto pareri da chiunque ed ha fatto crescere l’antagonismo tra CR7 e Leo Messi. Come dimenticare l’ultima provocazione ai Mondiali di Russia 2018 ad opera del portoghese ai danni ...

Calciomercato Juventus - ‘Bonucci è un amico - per Cristiano Ronaldo non ci credevo’ : le parole di Chiellini : Giorgio Chiellini ha rilasciato un’intervista a ESPN, in occasione della tourneé americana della Juventus. Il neo capitano della formazione allenata da Massimiliano Allegri ha parlato (o meglio ha solo ‘sfiorato’) l’argomento clou di questi giorni di Calciomercato, ovvero il possibile ritorno di Leonardo Bonucci alla Juventus. Bonucci alla Juventus? Chiellini risponde: ‘Siamo amici, lo sono anche le nostre ...

Fantacalcio 18-19 : non solo Ronaldo - i 5 giocatori della Juve da prendere a tutti i costi : L'asta del Fantacalcio 18-19 si avvicina giorno dopo giorno. La serie A inizierà infatti il prossimo 18 agosto e già prima di Ferragosto saranno tanti gli italiani che si riuniranno per contendersi i migliori giocatori del nostro campionato e inserirli nella loro fantasquadra. Ci sono pochi dubbi sul fatto che saranno i giocatori della Juventus ad andare "a ruba". E non solo Cristiano Ronaldo, il vero colpo di calciomercato dell'ultimo decennio. ...

De Laurentiis : “Ronaldo non si discute ma età avanza” : “Qualcuno ha distorto le mie parole, non ho mai detto che Ronaldo fosse un flop. È un calciatore che non è discutibile, io mi sono solo permesso di dire se la resa calcistica sarà pari alla resa commerciale. C’è un’età che avanza, anche Ibrahimovic sembrava uno che poteva giocare fino a 40 anni invece ha avuto un incidente ed è andato a giocare in America”. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis chiarisce il ...

L’addio di Ronaldo non spaventa la Liga - che punta a crescere all’estero : Il massimo campionato spagnolo - forte dei successi sul campo - punta a colmare il gap con la Premier anche come marchio globale. L'articolo L’addio di Ronaldo non spaventa la Liga, che punta a crescere all’estero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diletta Leotta sempre più sexy fa il punto sulla Serie A : “Ronaldo capocannoniere - mi piace Lautaro Martinez” [GALLERY] : 1/17 Gian Mattia D'Alberto / LaPresse ...

Diletta Leotta a tu per tu con la Serie A - la giornalista fa il nome del calciatore più “intrigante” : non è Cristiano Ronaldo! : Diletta Leotta parla di Cristiano Ronaldo e della favorita per la vittoria del campionato: la giornalista confessa anche chi per lei è il calciatore più intrigante della Serie A Diletta Leotta, dopo la presentazione del calendario di Serie A avvenuta ieri, commenta la prossima stagione della massima Serie calcistica che la vedrà protagonista. Abbandonata la Serie B di Sky, la giornalista catanese si dedicherà al campionato di Serie A su ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Prima giornata : c’è Lazio-Napoli. Alla nona il derby di Milano : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la Prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che Alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

Fabbricini : 'Non mi aspettavo l'arrivo di Ronaldo : benefici per tutto il calcio italiano' : Il commissario straordinario della FIGC Roberto Fabbricini ha parlato a Sky Sport prima della presentazione dei nuovi calendari di Serie A: 'Siamo in quest'occasione particolare che dà il via alla stagione calcistica. Ci auguriamo un grande campionato e mi auguro che tutti, ...

Fantacalcio Serie A : non solo Ronaldo - gli altri attaccanti da provare a prendere all'asta : Sta per arrivare per molti il momento di preparare l'asta del Fantacalcio in vista del prossimo campionato di Serie A 2018-2019. Sono sempre gli attaccanti i giocatori che fanno la differenza con i loro gol e con i loro bonus, ma non si potranno però prendere tutti i bomber del nostro torneo. Il sogno di tutti sarebbe quello di avere in squadre Ronaldo, Icardi, Dzeko, Immobile e via discorrendo. Un sogno impossibile da realizzare, vista ...