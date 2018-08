Ronaldo alla Juve | ecco il sosia | “penso e mangio come lui” GALLERY ...

Juventus - i tifosi pazzi di Cristiano Ronaldo : autografi e selfie alla Continassa : I tifosi della Juventus hanno letteralmente perso la testa per Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è considerato il miglior giocatore del mondo, insieme a Lionel Messi, ha vinto tutto in carriera: da cinque palloni d'Oro, a cinque Champions League, passando per campionati in Inghilterra e Spagna, fino ad arrivare a Supercoppe Europee, ...

Juventus - Bernardeschi : 'Assalto alla Champions. Ronaldo? Un piacere enorme giocare con lui' : Campo e mercato, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo ad impreziosire la rosa della Juventus . In America si suda, così come alla Continassa, dove i reduci dal Mondiale lavorano duro per mettersi al ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e Dybala - prove di intesa alla Continassa : TORINO - prove di intesa, alla Continassa, tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. I due attaccanti, che si stanno allenando a Torino, compaiono insieme in un video - destinato a diventare virale - ...

Ronaldo alla Juventus - Mourinho : “Real più grande di qualsiasi giocatore” : “Tutti sanno chi e’ Cristiano Ronaldo, ma tutti sanno che club e’ il Real Madrid. E’ ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real e’ piu’ grande di qualsiasi calciatore”. Con queste parole il tecnico del Manchester United, Jose’ Mourinho, ha commentato il trasferimento del suo connazionale alla Juventus, dopo la vittoria per 2-1 sul Real Madrid nel match valido per l’International ...

Mourinho : 'Ronaldo alla Juventus? Real Madrid più grande di qualsiasi calciatore' : MIAMI, Stati Uniti, - ' Tutti sanno chi è Cristiano Ronaldo , ma tutti sanno che club è il Real Madrid. È ovvio che un giocatore come CR7 manchi, ma il Real è più grande di qualsiasi calciatore '. Con ...

Ronaldo alla Juve - Szczesny : “grande colpo” : “Ronaldo è stato un grande colpo di mercato, ma la nostra forza è stata sempre la squadra”. Dal ritiro della Juventus ad Atlanta, il portiere Wojciech Szczesny parla del colpo del secolo. E, ai microfoni di Sky, promuove anche l’acquisto di Mattia Perin, con il quale dividerà la porta. “E’ uno dei migliori giovani portieri d’Italia – dice -. E’ forte ed è prontissimo per giocare”. Il ...

Ronaldo - primo allenamento alla Juve : "Lavoro finito" : CR7 ha pubblicato su Instagram la foto con la nuova squadra. E la Juve su Twitter posta il video dell'allenamento Higuain dice sì al Milan. Bonucci torna alla Juve, scambio con Caldara

Jota - dalla posa con Cristiano Ronaldo a suo erede? Ecco chi è il talento del Portogallo U19 : Questa la differenza con l'attuale centravanti della Juventus, ma simili sono i colpi che faceva registrare nei primi tempi della sua carriera, quando iniziò a strabiliare il mondo col suo talento e ...

Ronaldo - primo allenamenti alla Continassa : Roma, 31 lug., askanews, - Primi allenamenti torinesi per Cristiano Ronaldo alla Continassa. 'Buongiorno ragazzi. Si inizia a lavorare', scrive la Juventus, che su Twitter pubblica anche le immagini ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - ecco la nuova casa del fuoriclasse portoghese

Milan - Higuain acquisto 'alla Ibra' : è tra i migliori al mondo insieme a Ronaldo : Ho lasciato a Milano la controversa, complicata, sofferta trattativa tra il Milan e la Juventus per regalarmi 4 giorni in Normandia. Oggi ho visitato le spiagge che hanno visto lo sbarco degli alleati,...

