Roma | travolto da un treno | a 7 mesi dalla morte niente funerale per Valerio | la

Roma - bambino di 5 anni travolto da auto mentre va in bici : è in ospedale : Un bambino di cinque anni è stato travolto da un'auto ieri sera mentre era in bicicletta. È accaduto alla periferia di Roma, in via Cartoceto, zona Castelverde. Il bimbo è ricoverato in ospedale in ...

Roma - bimbo in bicicletta travolto da un’automobile : è grave : Roma, bimbo in bicicletta travolto da un’automobile: è grave Roma, bimbo in bicicletta travolto da un’automobile: è grave Continua a leggere L'articolo Roma, bimbo in bicicletta travolto da un’automobile: è grave proviene da NewsGo.

Roma : bimbo travolto da automobile a Castelverde - condizioni gravi : Roma – É ricoverato in gravi condizioni il bambino di 5 anni che ieri poco dopo le 20 e’ stato investito da un’auto mentre giocava con la sua bicicletta in via Cartoceto, in zona Castelverde. L’autovettura che l’ha travolto era guidata da una donna rumena che si e’ subito fermata a prestare soccorso. Per lei sono stati disposti tutti gli esami di rito. Da una prima ricostruzione della polizia locale sembra che ...

Roma - grave bimbo travolto da auto : Un bimbo di 5 anni in sella ad una bici è stato travolto ieri sera da un auto, in via Cartoceto , alla periferia di Roma. Al volante dell'auto, una Renault Megane, una donna rumena di 37 anni che si è ...

PULLMAN INVESTE E UCCIDE RAGAZZA/ Ultime notizie Roma - sotto choc conducente del bus che ha travolto la 22enne : Roma, RAGAZZA 22enne muore investita da bus turistico: Ultime notizie, tragedia in centro città nella Capitale, ecco la prima ricostruzione delle forze dell'ordine(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 23:28:00 GMT)

Genzano di Roma. Quarantenne travolto e ucciso da un pirata : Investito da un pirata della strada è morto sul colpo un Quarantenne. Il ciclista romeno di 43 anni stava andando

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore stava guidando contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” proviene da NewsGo.

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore stava guidando contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore stava guidando contRomano” proviene da NewsGo.

Chef travolto e ucciso a Roma - testimone : “L’investitore era contRomano” : Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” Continua a leggere L'articolo Chef travolto e ucciso a Roma, testimone: “L’investitore era contRomano” proviene da NewsGo.

Roma - travolto dalla metropolitana alla stazione Piramide : Attimi di apprensione nella serata di mercoledì alla stazione Piramide della linea B della metropolitana. Un passeggero, sembra un asiatico, forse un turista, è caduto sui binari prima dell'arrivo del ...