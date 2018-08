Roma | Monchi | ' Stiamo cerncando un' opportunità ma gli acquisti sono stati già fatti'

Calciomercato Roma – Monchi stregato da Neres - pronta un’offerta super : l’alternativa arriva dall’Ucraina : Roma alla ricerca di un talentuoso esterno d’attacco: nel mirino di Monchi i nomi di Neres dell’Ajax e Marlos dello Shakhtar Il Calciomercato della Roma non è ancora concluso. Dopo la scottante trattativa legata a Malcom, sfumato dopo l’inserimento del Barcellona, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno d’attacco capace di coniugare velocità e tecnica. Il primo nome sulla lista del ds Monchi è quello di David ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...

Roma - Monchi finta su N'Zonzi : rilancio per Neres : Come spesso capita, anche ieri, durante l'annuncio del prolungamento di Florenzi sino al 2023, Monchi ha indirizzato su di sé le attenzioni della platea. Inevitabile, soprattutto a due settimane dalla ...

Dal Brasile : 'Monchi - idea Guga. Ma il Siviglia è in vantaggio sulla Roma' : ROMA - Potrebbe scatenarsi un'asta europea per la stellina dell'Avaì Guga. Sono infatti 4 le squadre interessate al terzino 19enne: Roma, Siviglia, Benfica e Bordeaux. Secondo Globoesporte Monchi ...

Roma - Di Francesco a Monchi : “non voglio rosa troppo ampia” : Roma, Di Francesco sa bene che avere una rosa troppo ampia scontenterebbe alcuni degli interpreti meno utilizzati dal tecnico “Non dobbiamo affollare la rosa. Il nostro direttore sportivo è molto stanco, non dorme, ma è attivo sul mercato e stiamo valutando alcune scelte. Gran parte della squadra c’è e io non voglio avere troppi giocatori, non ne voglio 30”. L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, si esprime ...

Mercato Roma - si allontana N'Zonzi. Monchi si fionda su Tonali : Il neo Campione del Mondo, dietro al quale si è aperta un'asta internazionale, ha alzato le richieste per quanto riguarda lo stipendio. Il ds spagnolo pensa al talentino del Brescia come piano B

Kovacic alla Roma?/ Ultime notizie : ultimatum al Real Madrid - Monchi prepara assalto : Kovacic alla Roma? ultimatum del centrocampista al Real Madrid, Monchi prepara assalto al calciatore croato. Le Ultime notizie: in corsa anche Manchester City e Bayern Monaco(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:25:00 GMT)

Roma - Monchi negli Usa : vertice di mercato con Pallotta. El Shaarawy : "Resto" : Monchi vola negli Usa. A Dallas, il direttore sportivo assisterà a Roma-Barcellona della International Champions Cup, fischio d'inizio alle 4 italiane di mercoledì, e avrà una riunione con il ...

Roma. c'è un bottino da 40 milioni da spendere per Monchi : Mercato ad incastri. La Roma s'è presa un lungo weekend di riflessione per decidere le prossime mosse da attuare e completare così la rosa a disposizione di Di Francesco. Le parole di Pallotta, '...