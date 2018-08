Roma | la spiaggia del Tevere ha aperto | ancora pochi ' villeggianti' e operai al lavoro

Roma - apre oggi la spiaggia sul Tevere ma il Comune non la inaugura : Niente taglio del nastro, ma la spiaggia sul Tevere aprirà ugualmente. Ombrelloni e sdraio, appena posizionati, sabato potranno essere utilizzati da Romani e turisti che troveranno anche strisce di ...

Roma - apre Tìberis : la spiaggia sul Tevere a ingresso libero. Sdraio - ombrelloni e campi da beach volley : Il Tevere è un veicolo di storia e di cultura, porta del Mediterraneo, luogo di nascita della culla della civiltà del mondo. Rappresenta un modello di turismo sostenibile che con il tempo vogliamo ...

Roma - slitta l'apertura della spiaggia sul Tevere : 'Condizioni meteo avverse' : 'Condizioni meteo avverse'. Con questa motivazione, al momento un po' surreale visto il solleone che batte su Roma, è stata rinviata l'inaugurazione della spiaggia Tiberis prevista per oggi alle 19. ...

Salvini - primo selfie social in spiaggia : 'Altro che Maiorca - viva la Romagna' : Nuovo tweet di Matteo Salvini, con tanto di selfie in riva al mare, all'indomani della decisione del consiglio comunale dell'isola spagnola che ha votato all'unanimità una mozione per bandirlo come '...

Con il cane in spiaggia - record di multe in riviera Romagnola. I consigli per l'estate e i lidi pet friendly : Vivono assieme tutto l'anno con grande soddisfazione e amore, tra passeggiate, coccole e cibi prelibati. Una coppia di ferro che non ha alcuna intenzione di separarsi quando arrivano le tanto agognate ...

Baglio : spiaggia Tevere annunciata da Raggi presa in giro a Romani : Roma – “Va bene la decrescita felice, ma le prese in giro no grazie. annunciata in pieno inverno dalla Sindaca, in Campidoglio non sono ancora riusciti a realizzarla. La spiaggia sul Tevere forse sara’ pronta ad agosto, forse, fanno sapere. Non e’ chiaro neppure con quale gara e appalto siano stati avviati da qualche giorno i primi lavori, che per ora hanno prodotto una distesa di sabbia”. “E chissa’ ...

Roma - l'estate arriva in ritardo nella spiaggia sul Tevere : È la 'spiaggia di Fantozzi', hanno detto subito dall'opposizione, perché questo lembo melmoso del Tevere ha ospitato, erano gli anni 70, la mitica partita scapoli contro ammogliati, 'tenzoni - diceva ...

Estate a Roma - da agosto la spiaggia sul Tevere : Si stanno completando rapidamente i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere a Roma, nei pressi di Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L'...

Roma : in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere : Sono in via di completamento a Roma i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere vicino Ponte Marconi, con la finitura dei viali di accesso e il posizionamento della sabbia. L’apertura, annunciata dal sindaco Virginia Raggi quest’anno, dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. L'articolo Roma: in via di completamento i lavori per la realizzazione della spiaggia sul Tevere sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma : piccola tromba d’aria in spiaggia - paura tra bagnanti Torvaianica : Roma – Ombrelloni, lettini, sdraio e anche pezzi di copertura del tetto di una struttura. Tutto per aria. E’ la conseguenza di una piccola tromba d’aria che, partita dal mare, si e’ abbattuta poco fa su uno stabilimento balneare a Torvaianica, in quel momento praticamente deserto, generando il fuggi fuggi dei pochi bagnanti che si trovavano in riva. L'articolo Roma: piccola tromba d’aria in spiaggia, paura tra ...

Roma - tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica/ Video - panico in spiaggia : bagnanti in fuga : Roma, tromba d’aria sul lungomare di Torvaianica: Video e ultime notizie, panico in spiaggia, decine di persone si danno alla fuga, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Justin Bieber e Hailey Baldwin : le foto del loro Romantico picnic in spiaggia : Ormai sono inseparabili The post Justin Bieber e Hailey Baldwin: le foto del loro romantico picnic in spiaggia appeared first on News Mtv Italia.

Ultima spiaggia per Roma tra le emergenze : 3 miliardi per un patto con il governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...

Roma all’ultima spiaggia tra emergenze e polemiche : 3 miliardi dal governo amico : Il primo biennio di Virginia Raggi al Campidoglio si chiude in emergenza com’era cominciato: i rifiuti, l’addio di otto assessori, l’Atac sull’orlo del fallimento, le buche, l’inchiesta sullo stadio della Roma. E se nei primi mesi era legittimo rincorrere, alla lunga diventa mancanza di soluzioni e professionalità, assenza di metodo, carenze di pianificazione. Anche se qualcosa si muove ...