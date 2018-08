Roma | carabinieri bussano alla porta dei due spacciatori | giù palline di cocaina e crack

Roma - carabinieri aggrediti a morsi e bar sfasciato : arrestato 22enne : morsi per i carabinieri e bar sfasciato a Talenti: la notte scorsa i militari hanno arrestato un 22enne Romano, senza occupazione e già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di danneggiamento, ...

L'ultima uscita pubblica di Marchionne : a Roma per donare una jeep ai carabinieri : L'ultima uscita pubblica dell'Ad del gruppo Fca, Sergio Marchionne, risale al 26 giugno 2018 quando a Roma ha partecipato alla cerimonia di consegna di una jeep Wrangler, attrezzata per il pattugliamento in spiaggia, presso il Comando...

Roma - blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca : 5 arresti : I carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca hanno effettuato dei mirati controlli del territorio con perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di droga e armi, arrestando 5 persone. ...

Roma : controlli Carabinieri a Trastevere - arrestato pusher 19enne : Roma – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia RomaTrastevere, unitamente a quelli della Compagnia Speciale hanno nuovamente passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere capitolino per contrastare fenomeni di illegalita’ e degrado. A finire in manette un pusher-studente Romano di 19 anni, sorpreso in via della Lungaretta, a cedere dosi di hashish a tre coetanei, tutti identificati e segnalati all’Autorita’ ...

Roma : Carabinieri arrestano 2 ricercate Casamonica intente in shopping : Roma – Sono state rintracciate e fermate, nel primo pomeriggio, all’interno del centro commerciale Cinecitta’ 2 di via Tuscolana. intente a passeggiare come se nulla fosse. I Carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno arrestato cosi’ le ultime due donne colpite da misura cautelare in carcere, alle quali viene contestato anche l’articolo 416 bis del Codice penale, per avere costituito e preso parte ...

Roma : Casamonica chiede se Carabinieri mandati da Salvini : Roma – “Chi vi ha mandato? Salvini?”. Questa, secondo quanto si apprende, una delle frasi pronunciate all’indirizzo dei Carabinieri da uno degli appartenenti alla famiglia Casamonica questa mattina durante il blitz in vicolo di Porta Furba che ha portato all’arresto di diversi appartenenti al clan a cui vengono contestati una serie di reati oltre all’associazione di tipo mafioso. L'articolo Roma: Casamonica ...

Roma : De Vita si complimenta con Carabinieri per operazione Casamonica : Roma – Il Generale Antonio De Vita, comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, nel pomeriggio ha espresso il suo vivo apprezzamento per i militari del Gruppo di Frascati che nella mattinata di oggi hanno eseguito numerosi provvedimenti restrittivi nella Capitale infliggendo un colpo durissimo al Clan Casamonica a cui, per la prima volta, viene riconosciuta l’associazione per delinquere di tipo mafioso. “Si tratta di un ...

Mafia - clan Casamonica 37 arresti/ Ultime notizie : maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria : Mafia, clan Casamonica 37 arresti. Ultime notizie: maxi blitz dei carabinieri tra Roma e Reggio Calabria. Eseguite 31 misure cautelari in carcere, 6 persone ricercate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 08:26:00 GMT)

Roma. Castel Fusano : Carabinieri forestali presidiano la pineta : “Verrà inaugurata a breve la caserma dei Carabinieri forestali all’interno della pineta di Castel Fusano. Si tratta di ex uffici

Roma : 3 arresti a Ostia dopo controlli Carabinieri : Roma – Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Ostia hanno predisposto numerosi e mirati servizi per il controllo del territorio, con molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, mediante anche l’ausilio della visione dall’alto fornita dall’elicottero del Raggruppamento Aeromobili Carabinieri di Pratica di Mare. Tale attivita’ ha consentito controllare 125 veicoli, identificare ...

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca Romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Roma - inchiesta Marrazzo : pm chiede condanna per i 4 carabinieri infedeli : La Procura di Roma ha chiesto la condanna per i quattro carabinieri infedeli coinvolti nel luglio del 2009 nella vicenda del video girato all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo mentre ...

