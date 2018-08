Roma | caos Anagrafe per le carte d' identità | ' A rischio le vacanze'

Roma - via del Corso : adesso è caos con l'isola che non è pedonale : Un paio d'auto, uno scooter. Poi veicoli delle forze dell'ordine, auto blu, un mezzo per la raccolta dei rifiuti, una macchinetta elettrica. Alle 19 il presidio dei vigili urbani smonta e l'isola ...

Roma - incidente tra tre veicoli sul Gra : traffico nel caos : traffico nel caos sul Grande Raccordo Anulare da Casalotti a Cassia bis in carreggiata esterna per un incidente in cui sono rimasti coinvolti 3 veicoli. Lo comunica Astral Infomobilità. Inoltre c'è un ...

Roma - sparatoria alla Borghesiana : passanti terrorizzati e caos : Momenti di paura nella mattinata di ieri 22 luglio, poco prima di mezzogiorno, a Roma, precisamente alla Borghesiana, localita' sulla Casilina. Davanti ad una sala slot, forse in to ad un diverbio per futili motivi, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. I residenti della zona, spaventati, hanno immediatamente chiamato il 112 e sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per chiarire la dinamica ed ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : caos sulla Casilina - auto in fuga. Scatta un arresto : Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo la sparatoria sulla Casilina. La lite, gli spari in strada in pieno giorno e la fuga in auto a tutta velocità. Paura stamattina alla periferia di Roma. ...

Roma - sparatoria in strada in pieno giorno : caos sulla Casilina - auto in fuga : sparatoria poco prima di mezzogiorno sulla Casilina, all'altezza del civico 1790, in zona Borghesiana. I colpi sarebbero stati esplosi da un uomo sceso da un'auto che poi sarebbe fuggita, che assieme ...

Roma - autogru in fiamme sul Raccordo anulare : traffico nel caos : fiamme sul Grande Raccordo anulare di Roma: un'autogru ha preso fuoco all'altezza di Casal del Marmo in direzione Fiumicino. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano feriti. A quanto ...

VIRGINIA RAGGI - CAOS TIFOSI FRANCESI A Roma/ Ultime notizie : assaltata fontana Campo de' Fiori : "Vergognoso" : VIRGINIA RAGGI indignata, CAOS TIFOSI FRANCESI dopo vittoria Mondiali: assaltata fontana Campo de' Fiori. "Vergognoso, la Capitale non è sfogatoio dei vandali"(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:47:00 GMT)

Caos rifiuti a Roma - l'Ama sciopera il 14 luglio : Caos rifiuti a Roma. Alle criticità registrate negli ultimi giorni sul fronte della raccolta rifiuti, si aggiunge anche lo spettro di uno sciopero in Ama nel mese di luglio. I sindacati Fp Cgil, Fit ...

Roma - traffico in tilt dal Gra alla Pontina : mattina di caos sulle strade : traffico congestionato nella Capitale questa mattina. Sul Grande Raccordo Anulare - fa sapere Astral Infomobilità - code in interna dalla Bufalotta all'Appia, anche per un incidente al km 46 circa in ...

Usa - è caos al Congresso dopo la retRomarcia di Trump sui bambini migranti : Condividi Intanto la politica continua a balbettare. Il decreto esecutivo firmato mercoledì da Donald Trump non dà vere soluzioni: si limita a ordinare che in futuro negli arresti dei nuclei ...

M5s - Fico contro Di MaioRaggi a processo - caos RomaGrillo contro lo strapotere di Salvini : Crescono i malumori nel Movimento 5 Stelle per lo "strapotere" di Matteo Salvini e a Roma la sindaca è sempre più in bilico Segui su affaritaliani.it

CAOS Roma/ Stadio - degrado - corruzione : perché una città così bella non può essere 'redenta'? : E se la colpa del degrado della capitale fosse dei cittadini ROMAni invece che della sempre colpevolizzata sindaca Raggi? A Milano e ad Amsterdam i cittadini si danno da fare. MONICA MONDO