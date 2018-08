roma.corriere

: Roma, assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l’accusa di molestie - romasulweb : Roma, assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l’accusa di molestie - solounastella : RT @SergioCarotenu2: #lagrandestoria come è stata possibile la marcia su Roma: semplice il re si rifiutò di firmare lo stato d'assedio che… - solounastella : RT @RolandCezanne: Eccallá. Lo stato di assedio rimosso dal re #Savoia che apre la porta alla marcia su Roma di 28.000 sciamannati armati d… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Con loro un cenno di rifiuto non basta. Molesti a parole, con i modi e con i gesti.però lo sono anche per il codice penale. Una rivoluzione per contrastare venditori abusivi, questuanti e ...