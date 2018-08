Rogo Pietrasanta - spenti ultimi focolai : ANSA, - Pietrasanta, LUCCA,, 4 AGO - spenti anche gli ultimi focolai dell'incendio che ieri ha interessato il magazzino di materiali plastici, edili e di legno di via Pontenuovo a Pietrasanta, Lucca, ...

Comune Pietrasanta : Rogo circoscritto : 22.13 Dopo ore di paura l'incendio dell'magazzino edile di Pietrasanta che ha tenuto col fiato sospeso anche parte della Versilia, "è stato circoscritto ed isolato dai vigili del fuoco". Così una nota del Comune. "La situazione è sotto controllo",assicura il sindaco,Giovannetti. L'Arpat ha diffuso una nota in cui,dai primi esami chimici, esclude anomalie nell'aria.Secondo le autorità sono andati distrutti materiali plastici, vernici, ...

Rogo in una ditta edile di Pietrasanta - Il Comune : non cè nulla da temere : Allarme a Pietrasanta , Lucca, per un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali metallici dove sarebbero presenti dei solventi. Una colonna di fumo nero si è ...

Pietrasanta - Rogo in un capannone| : Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Le autorità locali hanno comunicato alla popolazione locale le indicazioni sui comportamenti da tenere

Pietrasanta - Rogo in un capannone Rischio solventi - allarme in Versilia : «Finestre chiuse - non state all’aperto» : Una colonna di fumo è visibile anche dalla spiaggia di Viareggio. Le autorità locali hanno comunicato alla popolazione locale le indicazioni sui comportamenti da tenere

Rogo Pietrasanta : Sos su tutta Versilia : 17.19 I fumi dell'incendio dell'azienda di Pietrasanta stanno portando serie conseguenze. "Non sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria,sconsigliare la raccolta di frutta e ortaggi vincolando comunque eventuale consumo all' accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Queste le indicazioni che l'Usl Toscana nord-ovest ha dato ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei ...

Rogo a Pietrasanta - rischio fumi tossici : 16.42 E' in corso un incendio nei magazzini dell'azienda edile Cerù di Pietrasanta (Lucca). I fumi sprigionati, sottolinea il Comune, possono essere tossici. Per questo tenere chiuse porte finestre e condizionatori. L'Anas comunica che è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 "Aurelia", in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000,nel territorio di Pietrasanta.Sul posto squadre Anas,Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco ...

Enorme Rogo in capannone industriale a Pietrasanta - Comune : “Chiudete le finestre” : L'Enorme incendio che ha colpito un'azienda di attrezzature edili ha fatto innalzare una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Chiusa per quasi due chilometri l'Aurelia che attraversa la zona dell'incendio mentre Comune e asl hanno invitato la popolazione a rimanere chiusa i casa.Continua a leggere

Rogo capannone solventi a Pietrasanta : ANSA, - Pietrasanta , LUCCA, , 3 AGO - Allarme a Pietrasanta , Lucca, per un incendio che si è sviluppato in un capannone di una ditta che tratta materiali edili dove sarebbero presenti dei solventi. ...