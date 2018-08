Rischio cancro? I tatuaggi nel mirino dell' Ue | pronti divieti per oltre 4mila sostanze

Tatuaggi e Rischio cancro : oltre 4mila sostanze nel mirino dell'Ue : Anche pigmenti cancerogeni e inchiostri per auto e vestiti finiscono sotto la pelle. Motivo per cui Bruxelles ha intenzione...

Diabete aumenta il Rischio cancro : ecco quali tumori : Nuovi dati sulla correlazione tra Diabete e tumore. Studi su oltre 20 milioni di individui dimostrano come le donne corrano maggiori rischi degli uomini. Nuovi dati sono stati pubblicati sulla correlazione tra Diabete e cancro. Nello specifico sono stati effettuate delle maxi revisioni su ben 47 ricerche pubblicate in merito, fino a superare quota 20 milioni di individui coinvolti nel processo di ricerca. Un lavoro condotto da Sanne Peters, del ...

Tumori : il diabete aumenta il Rischio di cancro - donne più a Rischio degli uomini : Secondo una ricerca pubblicata su “Diabetologia“, condotta da Sanne Peters, del George Institute for Global Health presso la University of Oxford, il diabete aumenterebbe il rischio di cancro, soprattutto per le donne la cui probabilità di sviluppare un tumore è il 27% più alta rispetto a donne non diabetiche. per quel che riguarda gli uomini, invece, i diabetici incorrono in un rischio cancro del 19% maggiore rispetto agli uomini ...

Tumori : consumare molta frutta e verdura potrebbe ridurre il Rischio di cancro al seno : Le donne che consumano molta frutta e verdura ogni giorno potrebbero avere un rischio minore di cancro al seno, soprattutto nelle forme più aggressive, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health, pubblicato su International Journal of Cancer. Nei loro risultati, le verdure crucifere, come i broccoli, e le verdure di colore giallo o arancione avevano un’associazione particolarmente significativa con la ...

Cancro - un’infografica interattiva sui fattori di Rischio : Foto Pixabay Mentre impazza la polemica contro l’Organizzazione mondiale della sanità, rea di aver indicato alcune eccellenze del made in Italy come causa di tumori, vale la pena provare a fare il punto della situazione. Non solo per specificare che a fare male all’organismo non è il parmigiano in sé, ma il sale che contiene se assunto in quantità eccessiva. Ma anche per fare una panoramica dei fattori che possono aumentare, o in ...

Malati di cancro a Rischio trombosi / Una complicazione che può costare la vita : Malati di cancro a rischio trombosi, una complicazione che può costare la vita. Bisogna stare molto attenti e cercare di riconoscere subito i sintomi. Ecco come ci si pu salvare.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:31:00 GMT)