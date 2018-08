RIFORMA PENSIONI E QUOTA 100 Contro il piano del Governo si schiera anche Brunetta

RIFORMA PENSIONI 2018/ M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 , ultime notizie. M5s esulta per il parere del Consiglio di Stato . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 agosto(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 13:32:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI e LdB2019 : accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità : A tal proposito, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha espresso soddisfazione in merito all' accordo raggiunto rispetto alle proposte di programma, tra cui l'avvio della flessibilità ...

RIFORMA PENSIONI : in LdB 2019 la battaglia per la flessibilità e contro i privilegi : Le ultime novita' sulle pensioni ad oggi 3 agosto vedono cominciare a delinearsi i possibili interventi di Riforma del settore previdenziale [VIDEO] che potrebbero essere inseriti all'interno della legge di bilancio 2019. Nel frattempo il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio si scaglia contro i privilegi dei sindacalisti, ma la replica delle parti sociali non si fa attendere. Dalla Camera arriva invece il prima via libera al Dl Dignita', con ...