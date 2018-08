Riforma pensioni e LdB2019 | accordo su reddito di cittadinanza e flessibilità

Blastingnews

(Di sabato 4 agosto 2018) Le ultime novita' sullead oggi 4 agosto 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo circa l'intenzione di avviare ladel sistema previdenziale con la prossima legge di bilancio 2019. In particolare, si parla disulle prime misure inserite nel contratto di Governo, tra cui ildi, la flessibilita' in uscita dal lavoro VIDEO e la flat tax. Dallo stesso esecutivo si conferma però che non tutte le misure potranno arrivare in questo primo momento, perché i provvedimenti dovranno comunque mantenere la propria sostenibilita' rispetto alle possibilita' di spesa. Anche per questo una delle possibili soluzioni al fine di contenere i costi della Manovra riguarda l'aumento dell'Iva.: arriva l'sulle prime misure Dal Governo si palesano così le prime conferme in merito ai provvedimenti che saranno inseriti in legge ...