Rifondazione Milan | entusiasmo per Higuain | spunta Kovacic per il centrocampo RUMORS

Blastingnews

: @PBPcalcio @bonucci_leo19 Bonucci è diventato capitano perché simbolo della rifondazione, con 8/11 dei titolari che… - TimothyBotero : @PBPcalcio @bonucci_leo19 Bonucci è diventato capitano perché simbolo della rifondazione, con 8/11 dei titolari che… - BIGBOSSMCMXCI : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 4 agosto 2018) "Chi dorme non piglia pesci". Pare che questa frase Mr. Elliott se la sia ripetuta diverse volte prima di pensare alla rinascita del. Dal possibile fallimento di Yonghong Li che ha preceduto il passaggio all'attuale proprietà, il club di via Aldo Rossi dopo nemmeno un mese si ritrova con ambizioni ben più alte, addirittura superiori a quelle della scorsa estate dove, almeno sulla carta, era stata effettuata una campagna acquisti faraonica. Dalla fase di stallo determinata dall'iniziale esclusione continentale, c'è stata la svolta determinata dal ricorso accolto dal Tas di Losanna che ha riportato il Diavolo in Europa League. Dunque ilcorrerà su due fronti e può tornare a pensare in grande, come si addice ad un club dal blasone prestigioso come quello meneghino. Dopo aver rinforzato attacco e difesa con gli arrivi di Gonzaloe Mattia Caldara, la nuova dirigenza ...