(Di sabato 4 agosto 2018) "Sono libero, anche di pungolare il M5S, ho molta stima di Di Maio, sta combattendo tantissimo, tutti gli altri ministri M5S dovrebbero avere lo stesso coraggio di Luigi. Abbiamo fatto battaglie importanti, contro il Tap, contro il Tav, opere del tutto inutili: coraggio, questo è il momento di spingere, non ci possiamo far distrarre da queste robe sul razzismo. Questa è distrazione di massa. Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i "No" sani che abbiamo detto, perché ci abbiamo preso i voti su quella roba là". Lo afferma, su Facebook, Alessandro Di Battista.