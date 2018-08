Repubblica di San Marino e ZTE Italia | protocollo sviluppo infrastrutture TLC ad alta

9 luglio 1978 - 40 anni fa Sandro Pertini diventava Presidente della Repubblica italiana : ... da quel momento divenne senatore a vita senza svolgere però nessuna attività politica. Nella notte del 24 febbraio 1990, nella sua casa a Roma, morì all'età di 93 anni : come da sua volontà non ci fu ...

8 luglio 1978 : Sandro Pertini è Presidente della Repubblica . Storia e foto : Dopo 16 scrutini a vuoto a due mesi dalla morte di Moro, fu scelto come figura di garanzia per il proprio passato nella Resistenza. Fu il più amato e ricordato da, quasi, tutti gli Italiani

San Marino Story : l'estate della Repubblica di San Marino si accende : Saranno ben 65 gli spettacoli proposti ogni giorno e 700 i rievocatori coinvolti. Come acquistare i biglietti Sarà possibile acquistare i biglietti d'ingresso in prevendita sul sito ufficiale dell'...

Trofeo Selenia e l’F4 Championship : Abarth protagonista nel Rally Syntium in Repubblica Ceca ed a Misano : Ottime prestazioni in Repubblica Ceca per l’Abarth 124 Rally di Martin Rada e Jaroslav Jugas, che si conferma protagonista anche al Misano World Circuit Fine settimana di spettacolo per l’Abarth 124 Rally nel Rally Syntium, in Repubblica Ceca, e presso il Misano World Circuit, dove si sono disputate ben sei avvincenti gare “targate Abarth” nell’ambito dell’ACI Racing Weekend. Protagoniste le Abarth 695 Assetto ...