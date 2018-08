Razzismo | perché penso che il Fatto sbagli su buonisti e cattivisti – La risposta di Gomez

Daisy - per la Procura non c'è Razzismo. L'Atleta : 'colpita perché sono di colore' : Esclusa l'aggravante razziale, ora si indaga per lesione. Ma sull'emergenza xenofobia resta alto lo scontro politico. Anche Grillo interviene per condannare l'episodio e attaccare la stampa che lo ...

Uova contro Daisy Osakue : 'Volevano colpirmi perché nera'. Andrà a Berlino. Conte la chiama : ha escluso Razzismo : Un uovo, scagliato come una pietra da un'auto in corsa, l'ha colpita in pieno volto, ferendola ad un occhio. Ha rischiato di non poter partecipare agli Europei di atletica Daisy Osakue, la primatista ...