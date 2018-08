Razzismo | Italia in comune sottoscrive il manifesto per l' inclusione

Fontana : aboliamo la legge Mancino - c'è Razzismo anti-italiano : Roma, 3 ago., askanews, - 'I fatti degli ultimi giorni rendono sempre più chiaro come il razzismo sia diventato l'arma ideologica dei globalisti e dei suoi schiavi, alcuni giornalisti e commentatori ...

Carolina Crescentini/ “Italia piena di ferocia e Razzismo. La politica manda messaggi sbagliati” : Carolina Crescentini: “Italia piena di ferocia e razzismo. La politica manda messaggi sbagliati. A Lampedusa hanno gestito la questione con poesia”. Le ultime notizie sull'attrice(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:31:00 GMT)

ll Razzismo in Italia - tra problema reale e propaganda politica : Il caso Daisy Osakue, così come è stato rinominato dai maggiori quotidiani e siti di informazione, lo conoscete tutti: qualche giorno fa, mentre tornava a casa la sera, a Moncalieri – comune di Torino –, la campionessa azzurra di lancio del disco è stata colpita a un occhio da un uovo lanciatole contro da un’auto in corsa. Operata per lesione alla cornea l’atleta ha rischiato di non poter partecipare ai prossimi europei di atletica. A far molto ...

Razzismo - il ministro Fontana : “Abroghiamo la legge Mancino - no al pensiero unico contro il popolo italiano” : “Abroghiamo la legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano“. Non è un comunicato di CasaPound, ma la proposta del ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana. “I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato”, aggiunge, bocciando con vigore ...

"Il Razzismo è l'arma ideologica dei globalisti contro il popolo italiano". Lorenzo Fontana vuole abolire la Legge Mancino : "Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro razzismo anti-italiano". A scriverlo in un post su Facebook il ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana. "I burattinai della retorica del pensiero unico se ne facciano una ragione: il loro grande inganno è stato svelato".La Legge 25 giugno 1993, n. 205, ...

Cinque afroitaliani dicono la loro sulla escalation di Razzismo : Nel momento in cui i fatti di cronaca sono quello che sono e i commenti al riguardo pure, abbiamo contattato Cinque afroitaliani per parlare del clima attuale, della loro percezione sugli episodi di ...

L'ex pugile La Rocca : "Il Razzismo? In Italia non esiste" : ... campione Italiano dei pesi medi negli anni '80, gli stessi anni in cui l'Alì Italiano - questo il soprannome del boxeur La Rocca - calcava i ring di mezzo mondo, che in una intervista fa suo lo ...

Il Razzismo in Italia non è una emergenza. È la realtà di sempre. : Esiste un "problema razzismo" in Italia, ma non un'emergenza: infatti, per chi è sempre stato attento alla cronaca che ruota attorno ai migranti, quanto si legge dal 4 marzo sulla stampa nazionale ...

L'antiRazzismo italiano ha poca voce : ... indicando come causa dei mali del paese l'immigrazione fuori controllo anziché i decenni di cattiva gestione politica dell'economia abbinata alle sfide portate dall'euro. "Molte persone sono state ...