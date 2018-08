Rapporti tesi fra Modric e il Real Madrid | ecco perché l’Inter può sognare il grande colpo

Mara Venier - Rapporti tesi con Cristiano Malgioglio? L’indiscrezione : Mara Venier e Cristiano Malgioglio ai ferri corti? L’ultima indiscrezione dopo la mancata partecipazione di lui a Domenica In Cristiano Malgioglio dice ‘No’ a Domenica In o è Domenica In a dire ‘No’ a Cristiano Malgioglio? Ebbene, stando a quanto emerso oggi, pare esserci una piccola diatriba su questo punto. La scorsa settimana, infatti, giornali […] L'articolo Mara Venier , rapporti tesi con Cristiano ...

Marco Liorni - Rapporti tesi con la Rai! Ecco cosa sta accadendo! : Il conduttore Marco Liorni è davvero adirato con i Vertici Rai. I rapporti sono tesissimi e lui non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Ecco perchè l’uomo è arrabbiato! In molti sono stati a credere che una volta terminata la trasmissione “La Vita In Diretta”, Marco Liorni avrebbe condotto il quiz televisivo “Reazione A Catena” oppure sarebbe stato il degno sostituto di Fabrizio ...