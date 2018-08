: Minacce a #migranti, 'mo li uccido uno ad uno'. Due arresti a #Sulmona #Razzismo - Agenzia_Ansa : Minacce a #migranti, 'mo li uccido uno ad uno'. Due arresti a #Sulmona #Razzismo - fl5_334flautoma : RT @Agenzia_Ansa: Minacce a #migranti, 'mo li uccido uno ad uno'. Due arresti a #Sulmona #Razzismo - CyberNewsH24 : #Raid razzista centro migranti:li uccido -

"Mo questi qua liuno a uno". E' una delle frasi pronunciata da uno dei due aggressori che il 12 giugno scorso fecero irruzione in undi accoglienza a Sulmona, accoltellando un profugo ospite della struttura. I due,39 e 46 anni,sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio con l'aggravanre della discriminazione razziale. In un video si vede la scacciacani da loro utilizzata per minacciare ied il coltello usato per ferire il ragazzo.(Di sabato 4 agosto 2018)