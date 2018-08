Rai | Laganà scrive a Mattarella | inefficaci gli atti di Foa

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella 'Inefficaci gli atti di Foa'. Salvini insiste 'è lui la persona giusta' : ROMA. È il consigliere eletto dai dipendenti Rai, Riccardo Laganà . E ha deciso di sollecitare le istituzioni sullo stallo che ha investito l'azienda dopo il no della commissione parlamentare di ...

Rai - il consigliere Laganà scrive a Mattarella : gli atti firmati da Foa sono “privi di effetto” : Gli atti di Marcello Foa sono “privi di effetto”: questo in sintesi il messaggio inviato da Riccardo Laganà al Quirinale. Il consigliere Rai scrive al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare che la autoassunzione della carica di Presidente da parte di Marcello Foa è “integralmente priva di efficacia”. Laganà – l’unico componente del Cda non scelto dai partiti ma eletto dai dipendenti ...

Rai - Riccardo Laganà possibile alternativa a Foa. Il tecnico scelto dai dipendenti che vuole la politica fuori dalla tv pubblica : E’ il primo consigliere di amministrazione della Rai eletto dai dipendenti della tv pubblica, come previsto dalla riforma del governo Renzi. Ora il nome di Riccardo Laganà potrebbe essere quello che consente di trovare la quadratura del cerchio per la presidenza dopo il niet della Vigilanza su Marcello Foa. Se Matteo Salvini continua a insistere per la nomina del giornalista sovranista sgradito però a Forza Italia e alle opposizioni, Luigi ...

Laganà : i partiti stiano fuori dalla Rai : 4.02 "Come dipendenti Rai non condividiamo il metodo che ha portato alle scelte di Foa e Salini", sono "entrambi stati imposti seguendo le logiche si sempre". Così il neo consigliere di amministrazione dei dipendenti Rai,Riccardo Laganà, a Repubblica spiega la sua astensione "perché non condivido il metodo delle scelte".Per Laganà ciò è un segnale contro le logiche partitiche e auspica la valorizzazione "delle risorse interne e una visione ...

Rai - il consigliere Laganà 'Il governo minaccia rastrellamenti - non siamo parassiti'. Fnsi 'Con M5S-Lega liste di proscrizione' : ROMA. Tensione altissima in casa Rai, dopo le ultime nomine del governo per il cda e la scelta di Marcello Foa come presidente. Indicazione che però richiede, per essere valida, la ratifica da parte ...

Cda Rai - eletto Riccardo Laganà : “un sincero amico degli animalisti” : “Riccardo Laganà, candidato di IndigneRai, è stato eletto con 1916 voti nel consiglio d’amministrazione della Rai. Arriva nella nuova governance della tv pubblica un sincero amico degli animalisti”. Così in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente della onlus Animalisti Italiani. “Conosco Riccardo Laganà da anni – prosegue – ed è una persona di una sensibilità fuori dal comune. Ora ha l’arduo compito di vigilare con maggiore ...

Cda Rai - Riccardo Laganà eletto dai dipendenti : sconfitto Natale dell’UsigRai. Ora mancano solo le nomine del Tesoro : Il nuovo consiglio d’amministrazione della Rai inizia a prendere forma: ai quattro membri già scelti dal Parlamento, si aggiunge ora Riccardo Laganà, il primo consigliere nella storia dell’azienda eletto dall’assemblea dei dipendenti di Viale Mazzini. La sua figura rappresenta infatti una novità all’interno della governance della tv pubblica, introdotta dalla riforma Renzi del 2016 con l’intento di inserire nel cda un ...

Rai - arriva il quinto nome del consiglio di amministrazione : è Riccardo Laganà - di indigneRai : Mentre procedono, non senza difficoltà, i contatti per arrivare a un'intesa sul pacchetto di nomine, comprese quelle per presidente e ad della Rai, arriva il quinto nome che entrerà nel consiglio di amministrazione della tv pubblica. Si tratta di Riccardo Laganà, candidato di indigneRai, che con 1916 voti ha superato Roberto Natale, espresso dall'Usigrai, che ha ottenuto 1356 voti, e Gianluca De Matteis Tortora, candidato ...