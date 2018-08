Rai | il consigliere Laganà scrive a Mattarella ' Inefficaci gli atti di Foa'

"Atti Foa inefficaci" - consigliere Rai Laganà scrive a Mattarella : ... al Presidente del Senato e a quello della Camera, oltre che ad altre cariche istituzionali tra cui il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e il Procuratore generale della Corte dei ...

Daisy Osakue - gli aggressori sono tre giovani italiani : l'auto del Raid è di un consigliere Pd - hanno agito per «goliardia» : sono tre ragazzi italiani gli aggressori di Daisy Osakue, l'atleta di colore colpita all'occhio sinistro da un uovo lanciatole contro con forza mentre rincasava a Moncalieri, la notte tra il 29 e il 30 luglio. I tre avrebbero detto di aver agito per «goliardia». Una bravata, insomma che potrebbe costare alla primatista italiana under 23 nel lancio del disco la partecipazione agli Europei di atletica per la cura al cortisone che è costretta a ...

Rai - Marcello Foa non si schioda : «Resto come Consigliere anziano a coordinare il CdA» : Marcello Foa Mentre la politica si spacca e si azzuffa sulla nomina del nuovo Presidente Rai, lui, Marcello Foa, resta dov’è. In una nota, il giornalista, la cui designazione ai vertici di Viale Mazzini era stata bocciata dalla Vigilanza, ha comunicato che per ora rimarrà alla guida del CdA in qualità di Consigliere anziano. Una decisione che ha già destato reazioni. “Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione ...

