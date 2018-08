Rai 3 e il brivido estivo del prime time che fu | il film del sabato in onda alle 20 30

blogo

(Di sabato 4 agosto 2018) Può una collocazione in palinsesto riportarti all'infanzia? Sì e al netto del programma trasmesso. L'ebrezza di un viaggio nel tempo la offre Rai 3 che inaugura questa sera,4 agosto 2018, un ciclo dedicato a Sergio Leone e fissa l'orario di inizio di Per un pugno di dollari20.30. Roba che non si vedeva da una ventina d'anni.prosegui la letturaRai 3 e ildelche fu: ildelin20.30 pubblicato su TVBlog.it 04 agosto 2018 11:38.