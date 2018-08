Rabbia De Laurentiis | Il San Paolo è un cesso

De Laurentiis-Bari - la Rabbia dei tifosi del Napoli : «Finalmente. È una vita che Bari!» : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi . A Napoli la reazione non...

De Laurentiis-Bari - la Rabbia dei tifosi «Finalmente. È una vita che Bari!» : Il Bari Calcio è di Aurelio De Laurentiis. La notizia, arrivata nella serata di ieri, ci ha messo poco a fare il giro del web ed arrivare nelle case di tutti i tifosi. A Napoli la reazione non...

Napoli : striscioni contro il presidente De Laurentiis - la Rabbia dei tifosi : Dura e pesante contestazione dei tifosi del Napoli Calcio, in particolare quelli della Curva A, contro Aurelio De Laurentiis [VIDEO], presidente del club partenopeo: oggi, 27 luglio 2018, in vari luoghi della citta', sono comparsi enormi striscioni con insulti, offese ed attacchi personali rivolti al patron di Filmauro. Gli striscioni, in totale sembrerebbe che siano quattro, sono stati affissi nella zona che va dal Maschio Angioino al museo ...