Quarta vittima per legionella nel Milanese

Legionella - non si arresta l’emergenza : c’è la Quarta vittima a Bresso : Non si arresta l’emergenza Legionella in Lombardia: c’è una quarta vittima. Si tratta di uomo di 89 anni, di Bresso, morto ieri sera all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, dove era stato ricoverato. Lo comunica l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, esprimendo il cordoglio della Regione. “Negli ultimi due giorni – ricorda Gallera – non sono stati segnalati nuovi casi recenti ...