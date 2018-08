Quarta vittima per la Legionella

Quarta vittima per legionella nel Milanese. I ricoveri sono stati 52 - di cui 33 dimessi : Una Quarta persona, un uomo di 89 anni, ricoverato all'ospedale di Cinisello Balsamo (Milano), è morto per un infarto la cui concausa è la legionella . Lo ha reso noto all'ANSA l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.Il paziente era di Bresso (Milano), dove si sono registrati 52 casi nel mese luglio: tre anziani erano morti negli ultimi giorni del mese. Il quarto decesso è di ieri sera."Regione Lombardia esprime ...

Tragedia a Ciggiano - muore sotto il trattore. E' la Quarta vittima nei campi in meno di 2 mesi : Ancora una Tragedia nei campi in provincia di Arezzo. Questa volta il dramma si è consumato in Valdichiana: stamattina ha perso la vita un 70enne di Ciggiano mentre stava lavorando con il trattore all'...