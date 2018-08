Pronostico Chelsea vs Manchester City | FA Community Shield 5-8-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di sabato 4 agosto 2018) FAdi, domenica 5 agosto. E’ sfida Sarri-Guardiola., domenica 5 agosto. Wembley è il teatro del primo match ufficiale della stagione di calcio inglese che conta.si giocano domenica pomeriggio ladopo che pochi mesi fa i Blues guidati da Antonio Conte vinsero contro ilUnited, l’FA Cup, per 1-0., probabili formazioni edel match. Come arrivano? Ilarriva a questo incontro dopo un mercato che finora non ha convinto a pieno i tifosi. L’avvicendamento in panchina tra Conte e Maurizio Sarri è la novità più importante. Arrivano dopo 2 vittorie in amichevole ed una sconfitta ai rigori con l’Arsenal nella International Champions Cup. Per l’esordiente Sarri, si ...